Как в Украине борются с должниками по алиментам: яркие примеры

Фото: Алименты в Украине (коллаж РБК-Украина)

В Украине, к сожалению, даже состоятельные родители иногда не выплачивают деньги своим детям, а некоторые даже выдают себя за безработных, чтобы этого не делать, говорят в Управлении столичной юстиции

Осенью 2018 года в Киеве был установлен абсолютный рекорд по выплатам долга за алименты. Мужчина одним платежом оплатил долг в размере 800 тысяч гривен, когда не мог вылететь за границу на отдых, и вынужден был погасить долг.

Об этом в комментарии для Styler сообщили в Главном территориальном управлении юстиции города Киева.

В єтом году в Украине ужесточили ответственность за долги по алиментам. За этот год было взыскано уже свыше 3,5 миллиарда гривен долгов по алиментам по всей стране, благодаря новому закону “Чужих детей не бывает” – 1,5 миллиарда, и это - вдвое больше, чем в 2017 году, напоминает глава столичной юстиции Станислав Куценко.

Чтобы погасить долги депутата, продали его пароход

"У должника, который уплатил 800 тысяч гривен, была задолженность по алиментам за три года. Человек едет отдыхать, есть чем оплатить путевку за границу, и почему бы не выплатить долг за алименты для ребенка?” - говорит он.

Был также случай с одним депутатом.

Чтобы погасить его долги по алиментам, государственная исполнительная служба через систему открытых электронных торгов “СЕТАМ” реализовали его пароход, выручив за это около 600 тысяч гривен.

Фото: "В Украине, к сожалению, сложилась ситуация, когда состоятельные люди часто не платят алименты из-за собственных убеждений, мести бывшим или еще чего-то" - Куценко (коллаж РБК-Украина)

“Человек имел средства, но просто не платил деньги своему ребенку. В Украине, к сожалению, сложилась ситуация, когда состоятельные люди часто не платят алименты из-за собственных убеждений, мести бывшим или еще чего-то. Однако ранее не было суровых методов воздействия. Когда не платятся алименты, это - экономическое преступление против ребенка, потому что он имеет право получить эти средства и заслуживает надлежащего уровня жизни", - говорит Куценко.

Он напоминает, что алименты должны выплачиваться детям до момента, когда им исполнится 18 лет, а если ребенок продолжает обучение, до 23 лет при условии, что родители могут предоставлять материальную помощь.

"Мы называем список должников "доской позора"

"В этом году мы ввели четыре ключевых ограничения для тех, кто не платит алименты: теперь должники не могут выехать за границу, не могут управлять транспортным средством на срок от 3 до 6 месяцев, не могут пользоваться охотничьим оружием и ходить на охоту", - говорит Станислав Куценко.

По его словам, по каждому виду запретов в этом году было выдано около 150 тысяч ограничений.

"Мы называем список должников "доской позора". Это реально работает, и когда люди понимают, что попали в этот список, то идут и выплачивают средства ребенку, потому что мы просто “связываем им руки”. А для тех, кто не работает и не имеет доходов, есть общественные работы".

Ранее так называемые “безработные” этим спекулировали.

"Например, вместе с мобильными группами в составе государственных исполнителей выезжали в дом должника, который декларировал, что нигде не работает, а обнаруживали, что работает грузчиком или охранником, но на ребенка не дает ни копейки", - вспоминает глава столичной юстиции.

"У Минюста была довольно амбициозная задача – максимально быстро имплементировать и выполнить те новации, которые побудили бы горе-родителей, которые годами не платили алименты, все же выполнить свой долг перед ребенком. 25 тысяч детей в столице с начала года уже получили от родителей 220 миллионов гривен алиментов. Это явный пример успешности реализации изменений", - вспоминает Куценко.

Фото: "Если нет прибыли, можно наложить арест на имущество. Далее оно реализуется на публичных торгах" - Куценко (pixabay.com)

"В Украине общественные работы проходят около 2 тысяч человек"

“Нет средств для ребенка - идите работать! Человек, у которого нет средств на алименты, идет на общественные работы и средства, которые зарабатывает, затем перечисляются ребенку. Сейчас по закону под кодовым названием “Чужих детей не бывает” предусмотрено до 360 часов общественных работ, но если эти средства не компенсируют сумму алиментов, их можно повторно назначить по решению суда. В столице удовлетворенно 47 протоколов об отбывании должниками общественно полезных работ”, - объясняет Куценко.

Он добавляет:

"Раньше суды не могли определиться, делать это или нет, потому что в то время еще не прошло шести месяцев с момента введения закона в действие. Сейчас этот срок прошел, и теперь судьи понимают свой вклад и без колебаний назначают общественные работы для таких горе-родителей. Сейчас в Украине их проходят около 2 тысяч человек. Это нормальная международная практика. За рубежом люди идут подметать улицы или делать другое общественно полезное дело, несмотря на свой социальный статус. Так же должно быть и в Украине", - убежден Станислав Куценко.

“Ищут все возможные активы, с которых можно взыскать алименты”

В столичном Управлении юстиции напоминают: при взыскании долгов за алименты мониторят все доходы человека:

"Кстати, депозит в банке – это доход, с него тоже должны выплачиваться алименты. Защита прав детей в этом направлении - это вопрос, который находится на особом контроле у Государственной исполнительной службы. Частные исполнители тоже могут взыскивать алименты. Они получают за это 10% исполнительного сбора".

Между ними и взыскателями заключается договор, и частный исполнитель ищет все возможные активы, с которых можно взыскать алименты.

"Напомню: если нет прибыли, можно наложить арест на имущество. Далее оно реализуется на публичных торгах, и эти деньги возвращаются ребенку в качестве компенсации долгов за алименты. Если была выручена большая сумма, то оставшаяся часть денег возвращается владельцу. Например, если была продана квартира, и часть средств перечислили ребенку на алименты, а остаток вернули отцу", - рассказывает Куценко.

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