"Обстежте мілководдя": дайвери вказали на найбільш небезпечні ділянки Дніпра (відео)

З Дніпра підняли кілограми сміття

У Києві пройшла щорічна акція дайверів-волонтерів з очищення Дніпра від сміття біля міських пляжів. Про це повідомляє "ТСН".

"Переважно, це пластикові пляшки скляні. Плашки від таксі, а також штуки, щоб бити лунки", - сказав президент одного з дайвер-клубів, 54-річний Андрій Лагутін.

Більш того, за словами чоловіка, подібну акцію вони проводять двічі на рік вже протягом 13 років. Цього разу вони дістали з Дніпра кілограми сміття.

"Наші люди, в 90% випадків, як говориться – паскудять собі на голову. Вони можуть прийти сюди відпочивати і кидають у воду банки і пляшки. Дуже уважно обстежте мілководдя – глибина від коліна і до рівня грудей є найбільш небезпечною для людей, які купаються", - підкреслив він.

Однак Лагутін розповів про "позитивний момент", який спостерігається ним кожен рік.

"Сміття з кожним роком стає все менше і менше – це правда, дуже приємно спостерігати. Це говорить про те, що народ стає культурнішим", - уточнив дайвер.

Відео: дайвери почистили дно Дніпра у Києві (ТСН.иа)

До речі, над пляжем поблизу села Кирилівка Запорізької області пролетів український штурмовик, чим налякав відпочиваючих на пляжі. Відео з незвичайним польотом опублікував волонтер Роман Синіцин.

Штурмовик Су-25 ВПС України пролетів на висоті 10 метрів над рівнем моря, вздовж пляжу недалеко від села Кирилівка Запорізької області. Відпочиваючі на пляжі Азовського моря були збуджені.

Як стверджують очевидці, це не перший такий політ. Раніше, в кінці травня, цей Су-25 бачили в районі шести годин ранку. Він також пролітав дуже низько над землею. Причини таких польотів невідомі.

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