"Обследуйте мелководье": дайверы указали на наиболее опасные участки Днепра (видео)

С Днепра подняли килограммы мусора

В Киеве прошла ежегодная акция дайверов-волонтеров по очистке Днепра от мусора возле городских пляжей. Об этом сообщает "ТСН".

"Преимущественно, это пластиковые бутылки и стеклянные. Плашки от такси, а также штуки, чтобы бить лунки", - сказал президент одного из дайвер-клубов, 54-летний Андрей Лагутин.

Более того, по словам мужчины, подобную акцию они проводят дважды в год уже на протяжении 13 лет. В этот раз они достали с Днепра килограммы мусора.

"Наши люди, в 90% случаев, как говорится – гадят себе на голову. Они могут прийти сюда отдыхать и бросают в воду банки и бутылки. Очень внимательно обследуйте мелководье – глубина от колена и до уровня груди является наиболее опасной для людей, которые купаются", - подчеркнул он.

Однако Лагутин рассказал о "позитивном моменте", который наблюдается ним каждый год.

"Мусора с каждым годом становиться все меньше и меньше – это правда, очень приятно наблюдать. Это говорит о том, что народ становиться культурнее", - уточнил дайвер.

Видео: дайверы почистили дно Днепра в Киеве (ТСН.ua)

Кстати, над пляжем близ села Кирилловка в Запорожской области пролетел украинский штурмовик, чем напугал отдыхающих на пляже. Видео с необычным полетом опубликовал волонтер Роман Синицын.

Штурмовик Су-25 ВВС Украины пролетел на высоте 10 метров над уровнем моря, вдоль пляжа недалеко от села Кирилловка Запорожской области. Отдыхающие на пляже Азовского моря были взбудоражены.

Как утверждают очевидцы, это не первый такой полет. Ранее, в конце мая, этот Су-25 видели в районе шести часов утра. Он также пролетал очень низко над землей. Причины таких полетов неизвестны.

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