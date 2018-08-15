Обвал мосту в Генуї: стали відомі імена українців, які постраждали в трагедії

Фото: Обвал мосту у Генуї

У мережі з'явилися фотографії постраждалої пари

В трагедії, яка трапилася в італійському місті Генуя, постраждала пара українців. Вони опинилися в момент аварії на мосту. Про це повідомила журналіст видання Caserta ReporTV.

Українці Євген Бабій Наталія Єліна подорожували на автомобілі і 14 серпня прямували в бік Ніцци. Але опинилися в пастці з-за того, що міст у Генуї, яким вони проїжджали, звалився вниз.

Фото: Євген Бабин і Наталія Єліна (facebook.com/eugeniu.babin)

Їх автомобіль пролетів майже 80 метрів і опинився серед уламків мосту. Рятувальникам вдалося дістатися до них досить швидко. Їх витягли з понівеченого автомобіля та оперативно доставили в лікарню "Сан-Мартіно".

Медики діагностували у Євгена та Наталі множинні травми, але повідомили, що життю українців на даний момент нічого не загрожує.

Родичі і друзі протягом довгих п'яти годин не могли дізнатися про те, що з ними сталося і в якому вони стані після обвалу мосту.

Лише ввечері Євген і Наталія змогли зателефонувати близьким і зв'язатися з сином Богданом, якого вдень налякав рятувальник. Під час того, як пару доставили з-під уламків, задзвонив один з телефонів українців. І замість батьків Богдану відповів працівник рятувальної служби.

Нагадаємо, раніше ми розповідали подробиці про те, як сталася трагедія у Генуї. Очевидці, що вижили в страшному обвалі мосту поділилися своїми враженнями.

А також стало відомо, що рятувальна операція на місці НП тимчасово припинена.

Відео: РБК-Україна