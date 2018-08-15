Обвал моста в Генуе: стали известны имена украинцев, которые пострадали в трагедии

Фото: Обвал моста в Генуе

В сети появились фотографии пострадавшей пары

В трагедии, которая случилась в итальянском городе Генуя, пострадала пара украинцев. Они оказались в момент крушения на мосту. Об этом сообщила журналист издания Caserta ReporTV.

Украинцы Евгений Бабий и Наталья Елина путешествовали на автомобиле и 14 августа направлялись в сторону Ниццы. Но оказались в ловушке из-за того, что мост в Генуе, по которому они проезжали, рухнул вниз.

Фото: Евгений Бабин и Наталья Елина (facebook.com/eugeniu.babin)

Их автомобиль пролетел почти 80 метров и оказался среди обломков моста. Спасателям удалось добраться до них достаточно быстро. Их вытащили из покореженного автомобиля и оперативно доставили в больницу "Сан-Мартино".

Медики диагностировали у Евгения и Натальи множественные травмы, но сообщили, что жизни украинцев на данный момент ничего не угрожает.

Родственники и друзья в течении долгих пяти часов не могли узнать о том, что с ними произошло и в каком они состоянии после обвала моста.

Лишь вечером Евгений и Наталья смогли позвонить близким и связаться с сыном Богданом, которого днем напугал спасатель. Во время того, как пару доставили из-под обломков, зазвонил один из телефонов украинцев. И вместо родителей Богдану ответил работник спасательной службы.

Напомним, ранее мы рассказывали подробности о том, как произошла трагедия в Генуе. Очевидцы и выжившие в страшном обвале моста поделились своими впечатлениями.

А также стало известно, что спасательная операция на месте ЧП временно приостановлена.

Видео: РБК-Украина