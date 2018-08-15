"Я видел смерть": жители Генуи рассказали, как обрушился мост Моранди

Фото: Обвал моста в Генуе (Getty Images)

Жертв могло быть намного больше

Очевидцы катастрофы, а также те, кто выжил при падении моста в итальянском городе Генуя, рассказали о том, как все произошло. Об этом сообщает ТСН.

Обвал автомобильного моста Моранди в итальянском городе Генуя произошел 14 августа около полудня. В это время по нему двигались десятки автомобилей. В результате трагедии погибло 38 человек и еще 16 получили травмы. На данный момент спасатели продолжают разбирать обломки моста в поисках пострадавших.

Фото: Обвал моста в Генуе (Getty Images)

Местные жители от произошедшего находятся в состоянии шока и рассказывают, как они уцелели и что происходило в момент катастрофы. Кроме того, они высказывают свои предположения относительно причин обвала моста.

Фото: Обвал моста в Генуе (ТСН)

Итальянский футболист, защитник местной команды "Дженоа" Доменико Кришито проехал по мосту Моранди за 10 минут до того, как произошел обвал. Ему пришлось написать в социальных сетях сообщение с обращением к друзьям и родственникам о том, что он жив и здоров.

"Я пишу это сообщение для тех, кто присылает мне сообщения, беспокоится за меня и мою семью. Мы в порядке, хотя пересекли этот мост ровно за 10 минут до его обвала. Мои мысли сейчас с семьями жертв этой трагедии. Это просто невозможно!", - написал футболист.

Еще один спортсмен, игрок любительского футбольного клуба Давиде Капелло, был спасен из-под обломков моста. Он чудом остался жив.

"Это просто чудо. Я ехал в Геную, я был на этом мосту. Сначала я услышал шум и все начало рушиться. Я пролетел около 30 метров, автомобиль застрял между обломками и опорой. Машина раздавлена, но то до с***и. Это невероятно, у меня нет даже царапин, единственная боль есть лишь от шпиля в моей руке", - рассказал Капелло.

Фото: Обвал моста в Генуе (ТСН)

Водителю зеленого фургона сети итальянских супермаркетов повезло больше, чем Давиде Капелло. Мост обрушился прямо перед его автомобилем и снимок с его грузовиком попал во многие СМИ.

"Я услышал громкий гром, и я увидел, что мост Моранди падает прямо передо мной. Трафик был интенсивным, а поэтому скорость была снижена. Я среагировал и мне посчастливилось затормозить вовремя, всего в трех-четырех метрах от бездны. После этого я включил задний ход, чтобы обезопасить себя, и выбежал из грузовика", - рассказал водитель.

Мужчина сразу же выбрался из своего фургона и побежал в туннель перед мостом, чтобы предупредить других автомобилистов о том, что мост падает. Позже его осмотрели медики и диагностировали царапины на плече и бедре, которые он получил, когда выбирался из кабины собственной машины.

Еще один итальянец, Андреа Решиньо сообщил, что если бы не крик жены, то они могли бы погибнуть.

"Я видел смерть. Автомобили и грузовики проваливались в бездну. Моя жена закричала, и мы остановились. Если бы не это, мы были бы мертвы", - рассказал местный житель, который также был на мосту во время трагедии.

Спасатели сообщили, что, когда начали поступать звонки об обвале моста, сначала решили, что это чья-то неудачная шутка, но тем не менее, сразу подняли тревогу.

"Состояние моста всегда нас волновало. Никто никогда не ехал по этому мосту со спокойной душой. Все это делали, молясь, чтобы он не обвалился. Сегодня это произошло", - рассказала местная жительница Элизабет.

Очевидцы рассказывают, что перед трагедией в мост ударила молния. Она поразила одну из опор.

"Это было буквально после 11:30, когда мы увидели, как молния ударила в мост. И после этого он начал падать", - отметил один из очевидцев происшествия Пьетро.

Фото: Обвал моста в Генуе (Getty Images)

Эту же версию подтвердила в эксклюзивном комментарии для Styler и наша соотечественница, бывшая львовянка, которая много лет живет в Генуе, недалеко от обвалившегося моста.

Она сообщила, что накануне в регионе прошла сильная гроза с громом и молнией, что также могло повлиять на трагедию.

Кроме того, она отметила, что мост Моранди давно нуждался в капитальном ремонте и жертв могло быть намного больше, но так как сейчас сезон отпусков, трафик был не очень плотный.

"Жители района подумали, что случилось землетрясение. Но, Слава Богу, жилые дома вокруг не пострадали. Также повезло, что в тот момент не было поезда – там же железная дорога проходит. Жертв было бы намного больше. Сам мост давно нуждался в капитальном ремонте и этот вопрос уже поднимался местными властями", - рассказала украинка.

Напомним, ранее мы сообщили о том, что в обвале моста пострадали украинцы.

А также писали о том, что появилась версия от прокурора города о том, почему мог обвалится мост.

Видео: РБК-Украина