"Я бачив смерть": жителі Генуї розповіли, як обрушився міст Моранді

Фото: Обвал мосту в Генуї (Getty Images)

Жертв могло бути набагато більше

Очевидці катастрофи, а також ті, хто вижив при падінні мосту в італійському місті Генуя, розповіли про те, як все сталося. Про це повідомляє ТСН.

Обвал автомобільного мосту Моранді в італійському місті Генуя стався 14 серпня близько полудня. В цей час по ньому рухалися десятки автомобілів. В результаті трагедії загинуло 38 людей та ще 16 отримали травми. На даний момент рятувальники продовжують розбирати уламки мосту у пошуках постраждалих.

Фото: Обвал мосту в Генуї (Getty Images)

Місцеві жителі від події знаходяться в стані шоку і розповідають, як вони вціліли і що відбувалося в момент катастрофи. Крім того, вони висловлюють свої припущення щодо причин обвалу мосту.

Фото: Обвал мосту в Генуї (ТСН)

Італійський футболіст, захисник місцевої команди "Дженоа" Доменіко Крішіто проїхав по мосту Моранді за 10 хвилин до того, як стався обвал. Йому довелося написати в соціальних мережах повідомлення з зверненням до друзів і родичів про те, що він живий і здоровий.

"Я пишу це повідомлення для тих, хто надсилає мені повідомлення, турбується за мене і мою сім'ю. Ми в порядку, хоча перетнули цей міст рівно за 10 хвилин до його обвалу. Мої думки зараз з родинами жертв цієї трагедії. Це просто неможливо!", - написав футболіст.

Ще один спортсмен, гравець аматорського футбольного клубу Давиде Капелло, був врятований з-під уламків мосту. Він дивом залишився живий.

"Це просто диво. Я їхав в Геную, я був на цьому мосту. Спочатку я почув шум і все почало валитися. Я пролетів близько 30 метрів, автомобіль застряг між уламками і опорою. Машина розчавлена, але то до з***і. Це неймовірно, у мене немає навіть подряпин, єдиний біль є лише від шпиля в моїй руці", - розповів Капелло.

Фото: Обвал мосту в Генуї (ТСН)

Водієві зеленого фургона мережі італійських супермаркетів пощастило більше, ніж Давиде Капелло. Міст обвалився прямо перед його автомобілем і знімок з його вантажівкою потрапив у багато ЗМІ.

"Я почув гучний грім, і я побачив, що міст Моранді падає прямо переді мною. Трафік був інтенсивним, а тому швидкість була знижена. Я зреагував і мені пощастило вчасно загальмувати, всього в трьох-чотирьох метрах від прірви. Після цього я включив задній хід, щоб убезпечити себе, і вибіг з вантажівки", - розповів водій.

Чоловік одразу ж вибрався зі свого фургона і побіг в тунель перед мостом, щоб попередити інших автомобілістів про те, що міст падає. Пізніше його оглянули медики та діагностували подряпини на плечі і стегні, які він отримав, коли вибирався з кабіни власної машини.

Ще один італієць Андреа Решиньо повідомив, що якби не крик дружини, то вони могли б загинути.

"Я бачив смерть. Автомобілі та грузовики провалювалися в безодню. Моя дружина закричала, і ми зупинилися. Якби не це, ми були б мертві", - розповів місцевий житель, який також був на мосту під час трагедії.

Рятувальники повідомили, що, коли почали надходити дзвінки про обвал мосту, спочатку вирішили, що це чийсь невдалий жарт, але тим не менше, відразу підняли тривогу.

"Стан мосту завжди хвилював нас. Ніхто ніколи не їхав по цьому мосту зі спокійною душею. Все це робили, молячись, щоб він не впав. Сьогодні це сталося", - розповіла місцева мешканка Елізабет.

Очевидці розповідають, що перед трагедією в міст вдарила блискавка. Вона вразила одну з опор.

"Це було буквально після 11:30, коли ми побачили, як блискавка вдарила в міст. І після цього він почав падати", - зазначив один з очевидців події П'єтро.

Фото: Обвал мосту в Генуї (Getty Images)

Цю ж версію підтвердила в ексклюзивному коментарі для Styler і наша співвітчизниця, колишня львів'янка, яка багато років живе в Генуї, недалеко від обваленого мосту.

Вона повідомила, що напередодні в регіоні пройшла сильна гроза з громом і блискавкою, що також могло вплинути на трагедію.

Крім того, вона зазначила, що міст Моранді давно потребував капітального ремонту і жертв могло бути набагато більше, але так як зараз сезон відпусток, трафік був не дуже щільний.

"Жителі району подумали, що стався землетрус. Але, Слава Богу, навколо житлові будинки не постраждали. Також пощастило, що в той момент не було потягу – там же залізниця проходить. Жертв було б набагато більше. Сам міст давно потребував капітального ремонту і це питання вже піднімалося місцевою владою", - розповіла українка.

Нагадаємо, раніше ми повідомили про те, що у обвалі мосту постраждали українці.

А також писали про те, що з'явилася версія від прокурора міста про те, чому міг обвалиться міст.

Відео: РБК-Україна