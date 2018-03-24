Черговий "автохам": у Києві "герой паркування" заблокував вхід в школу

Інцидент стався на вулиці Богдана Хмельницького
У Києві викрили чергового "героя паркування". На цей раз ним виявився водій на білому Hyundai, який загородив дорогу в школу №53 на вулиці Богдана Хмельницького. Про це повідомили на сторінці dtp.kiev.ua Facebook.
Скріншот (facebook.com/dtp.kiev.ua)
Користувачі мережі обурилися в коментарях.
"Ну, так ніжками по капоту пройтися треба було, при цьому для початку, наступивши на бампер", - написав Роман Уховский.
"Ну от що з такими робити? Розстріляти, машину спалити? Або зрозуміти і пробачити?" - запитав Павло Яшаров.
"Просто викликати поліцію", - прокоментував Сергій Гречаний.
Скріншот коментарів (facebook.com/dtp.kiev.ua)
Нагадаємо, що у Києві "героя паркування" люди своєрідно "віддячили". Автомобіль "автохама" став прямо на проході.