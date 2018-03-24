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Очередной "автохам": в Киеве "герой парковки" заблокировал вход в школу

STYLERLIFE        24.03.2018 - 15:48
Фото: "Герой парковки" в Киеве (facebook.com/dtp.kiev.ua)
Фото: "Герой парковки" в Киеве (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Инцидент произошел на улице Богдана Хмельницкого

В Киеве вычислили очередного "героя парковки". На этот раз им оказался водитель на белом Hyundai, который загородил дорогу в школу №53 на улице Богдана Хмельницкого. Об этом сообщили на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

Скриншот (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Пользователи сети возмутились в комментариях.

"Ну, так ножками по капоту пройтись надо было, при этом для начала, наступив на бампер", - написал Роман Уховский.

"Ну вот что с такими делать? Расстрелять, машину сжечь? Или понять и простить?" - спросил Павел Яшаров.

"Вызвать просто полицию", - прокомментировал Сергей Гречаный.

Скриншот комментариев (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Напомним, что в Киеве "героя парковки" люди своеобразно "отблагодарили". Автомобиль "автохама" стал прямо на проходе. 

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Теги: ДТП, автохам
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