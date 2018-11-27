В Одесі двоє невідомих каталися на джипі по пішохідній зоні, чим лякали людей

Водій відкрив вікно, щоб заборонити зйомку, однак дізнався, що ведеться пряма трансляція
По бульвару Жванецького, де гуляють мами з дитячими колясками, прямо по тротуару катався великий джип Тойота. Інцидент зняв на відео одеський велоактивист Юрій Праздніков та розмістив в Facebook.
Відео активіст підписав лаконічно: "Друзі, допоможіть зробити "відомими" цих нахабних жопошників! #дайтепройти_одесса #такіживемо".
На ролику можна помітити, що водій відкрив вікно, мабуть, хотів заборонити зйомку свого порушення, однак коли дізнався, що це пряма трансляція, і його вже дивляться 25 осіб, промовчав і поїхав далі.
Скріншот відео: (facebook.com/yuri.prazdnikov)
Користувачі запропонували оформити постанову з патрульними на власника машини:
Скріншот відео: (facebook.com/yuri.prazdnikov)
Нагадаємо, що у Києві водій авто перекрив шлях трамваю. Подібне некультурне ставлення водіїв до пасажирів громадського транспорту не перше в столиці.
Раніше повідомлялося, що 26 листопада в Христинівському районі Черкаської області сталося масшабне ДТП, в результаті якого загинули чотири людини.
А в Мелітополі водій маршрутки вибачився перед пасажиром-пільговиком за доставлену образу. Водія маршрутного таксі і пасажира-пенсіонера, інваліда другої групи запросили у транспортний відділ виконкому для проведення очної ставки".
Відео: РБК-Україна