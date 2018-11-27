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В Одесі двоє невідомих каталися на джипі по пішохідній зоні, чим лякали людей

STYLERЖиття    27.11.2018 - 16:01
В Одесі двоє невідомих каталися на джипі по пішохідній зоні, чим лякали людей
Фото: РБК-Україна

Водій відкрив вікно, щоб заборонити зйомку, однак дізнався, що ведеться пряма трансляція

По бульвару Жванецького, де гуляють мами з дитячими колясками, прямо по тротуару катався великий джип Тойота. Інцидент зняв на відео одеський велоактивист Юрій Праздніков та розмістив в Facebook.

Відео активіст підписав лаконічно: "Друзі, допоможіть зробити "відомими" цих нахабних жопошників! #дайтепройти_одесса #такіживемо".

На ролику можна помітити, що водій відкрив вікно, мабуть, хотів заборонити зйомку свого порушення, однак коли дізнався, що це пряма трансляція, і його вже дивляться 25 осіб, промовчав і поїхав далі.

В Одесі двоє невідомих каталися на джипі по пішохідній зоні, чим лякали людей

В Одесі двоє невідомих каталися на джипі по пішохідній зоні, чим лякали людейСкріншот відео: (facebook.com/yuri.prazdnikov)

Користувачі запропонували оформити постанову з патрульними на власника машини:

В Одесі двоє невідомих каталися на джипі по пішохідній зоні, чим лякали людей

Скріншот відео: (facebook.com/yuri.prazdnikov)

Нагадаємо, що у Києві водій авто перекрив шлях трамваю. Подібне некультурне ставлення водіїв до пасажирів громадського транспорту не перше в столиці.

Раніше повідомлялося, що 26 листопада в Христинівському районі Черкаської області сталося масшабне ДТП, в результаті якого загинули чотири людини.

А в Мелітополі водій маршрутки вибачився перед пасажиром-пільговиком за доставлену образу. Водія маршрутного таксі і пасажира-пенсіонера, інваліда другої групи запросили у транспортний відділ виконкому для проведення очної ставки".

Відео: РБК-Україна

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