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В Одессе двое неизвестных катались на джипе по пешеходной зоне, чем пугали людей

STYLERЖизнь    27.11.2018 - 16:01
В Одессе двое неизвестных катались на джипе по пешеходной зоне, чем пугали людей
Фото: РБК-Украина

Водитель открыл окно чтобы запретить съемку, однако узнал, что ведется прямая трансляция

По бульвару Жванецкого, где гуляют мамы с детскими колясками, прямо по тротуару катался большой джип Тойота. Инцидент заснял на видео одесский велоактивист Юрий Праздников и разместил в Facebook.

Видео активист подписал лаконично: "Друзья, помогите сделать "известными" этих наглых жопошников! #дайтепройти_одесса #такиживем".

По ролику можно заметить, что водитель открыл окно, видимо, хотел запретить съемку своего нарушения, однако когда узнал, что это прямая трансляция и его уже смотрят 25 человек, промолчал и быстро удалился.

В Одессе двое неизвестных катались на джипе по пешеходной зоне, чем пугали людей

В Одессе двое неизвестных катались на джипе по пешеходной зоне, чем пугали людейСкриншот видео: (facebook.com/yuri.prazdnikov)

Пользователи предложили оформить постановление с патрульными на владельца машины:

В Одессе двое неизвестных катались на джипе по пешеходной зоне, чем пугали людей

Скриншот видео: (facebook.com/yuri.prazdnikov)

Напомним, что в Киеве водитель авто перекрыл путь трамваю. Подобное невежественное отношение водителей к пассажирам общественного транспорта не первое в столице.

Ранее сообщалось, что 26 ноября в Христиновском районе Черкасской области произошло масшабное ДТП, в результате которого погибли четыре человека.

А в Мелитополе водитель маршрутки извинился перед пассажиром-льготником за доставленную обиду. Водителя маршрутного такси и пассажира-пенсионера, инвалида второй группы пригласили в транспортный отдел исполкома для проведения "очной ставки".

Видео: РБК-Украина

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