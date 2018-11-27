В Одессе двое неизвестных катались на джипе по пешеходной зоне, чем пугали людей

Водитель открыл окно чтобы запретить съемку, однако узнал, что ведется прямая трансляция
По бульвару Жванецкого, где гуляют мамы с детскими колясками, прямо по тротуару катался большой джип Тойота. Инцидент заснял на видео одесский велоактивист Юрий Праздников и разместил в Facebook.
Видео активист подписал лаконично: "Друзья, помогите сделать "известными" этих наглых жопошников! #дайтепройти_одесса #такиживем".
По ролику можно заметить, что водитель открыл окно, видимо, хотел запретить съемку своего нарушения, однако когда узнал, что это прямая трансляция и его уже смотрят 25 человек, промолчал и быстро удалился.
Скриншот видео: (facebook.com/yuri.prazdnikov)
Пользователи предложили оформить постановление с патрульными на владельца машины:
Скриншот видео: (facebook.com/yuri.prazdnikov)
Напомним, что в Киеве водитель авто перекрыл путь трамваю. Подобное невежественное отношение водителей к пассажирам общественного транспорта не первое в столице.
Ранее сообщалось, что 26 ноября в Христиновском районе Черкасской области произошло масшабное ДТП, в результате которого погибли четыре человека.
А в Мелитополе водитель маршрутки извинился перед пассажиром-льготником за доставленную обиду. Водителя маршрутного такси и пассажира-пенсионера, инвалида второй группы пригласили в транспортный отдел исполкома для проведения "очной ставки".
Видео: РБК-Украина