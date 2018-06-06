В Одесі побили відомого американського співака

Співак не вперше відвідує Одесу

В Одесі побили американського співака, володаря двох національних премій США Білла Уоррена, який є учнем і послідовником легендарного Френка Сінатри. Про це на своїй сторінці в Facebook розповів активіст Юрій Дяченко.

До речі, активіст не впізнав у постраждалому відомого співака, але завдяки зробленим фото громадськість встановила, що побитий - американець Уоррен.

Фото: Білл Уоррен (facebook.com/deachenko)

"Іду по Дерибасівській, бачу іноземця в крові і з підбитим оком. Підійшов і запитав, що сталося. Відповідають - викликай поліцію, гаразд - дзвоню. Поліція запитує потрібна швидка допомога, уточнив - потрібна", - написав Дяченко.

За його словами, "швидка допомога" їхала 25 хвилин.

"Хочуть його забрати, іноземець сильно нервує, каже - я буду чекати поліцію, нікуди не поїду", - говорить Юрій

"Через 50 хвилин передзвонила поліція і сказала, що зможе бути через 15 хвилин", - додав він.

Скріншот поста (facebook.com/deachenko)

Інцидент підтвердили в одеській поліції, передають "Факти".

"Згідно інформації Приморського відділу поліції, інцидент стався 5 червня, після 20.00. За допомогою звернувся громадянин США. Заяву від нього прийнято 6 червня, о 00.12. Як вказав заявник, у нього виник конфлікт з малознайомою людиною. В ході інциденту іноземець отримав кілька ударів по обличчю і по руці. Інформація, внесена до Єдиного реєстру правопорушень і класифікована за статтею "Умисне нанесення легких тілесних ушкоджень" КК України", - розповіла заступник начальника відділу комунікацій одеського главку Нацполиции Світлана Білецька.

Додамо, що 71-річний співак не вперше відвідує Одесу. Минулої осені Уоррен був у місті, де просто співав на вулицях.

Фото: Білл Уоррен (fakty.ua)

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