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В Одессе избили известного американского певца

STYLERLIFE        06.06.2018 - 18:21
Фото: facebook.com noen.at
Фото: facebook.com noen.at

Певец не впервые посещает Одессу

В Одессе избили американского певца, обладателя двух национальных премий США Билла Уоррена, который является учеником и последователем легендарного Фрэнка Синатры. Об этом на своей странице в Facebook рассказал активист Юрий Дьяченко.

К слову, активист не узнал в пострадавшем известного певца, но благодаря сделанным фото общественность установила, что избитый - американец Уоррен.

Фото: Билл Уоррен (facebook.com/deachenko)

"Иду по Дерибасовской, вижу иностранца в крови и с подбитым глазом. Подошел спросил, что случилось. Отвечают - вызывай полицию, ладно - звоню. Полиция спрашивает, нужна ли скорая помощь, уточнил - нужна", - написал Дьяченко.

По его словам, "скорая помощь" ехала 25 минут.

"Хотят его увезти, иностранец сильно нервничает, говорит - я буду ждать полицию, никуда не поеду", - говорит Юрий

"Через 50 минут перезвонила полиция и сказала, что сможет быть через минут 15", - добавил он.

Скриншот поста (facebook.com/deachenko)

Инцидент подтвердили в одесской полиции, передают "Факты".

"Согласно информации Приморского отдела полиции, инцидент произошел 5 июня, после 20.00. За помощью обратился гражданин США. Заявление от него принято 6 июня, в 00.12. Как указал заявитель, у него возник конфликт с малознакомым человеком. В ходе инцидента иностранец получил несколько ударов — по лицу и по руке. Информация об этом внесена в Единый реестр правонарушений и классифицирована по статье "Умышленное нанесение легких телесных повреждений" УК Украины", - рассказала замначальника отдела коммуникаций одесского главка Нацполиции Светлана Белецкая.

Добавим, что 71-летний певец не впервые посещает Одессу. Прошлой осенью Уоррен был в городе, где просто пел на улицах.

Фото: Билл Уоррен (fakty.ua)

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Теги: Одесса, певец, иностранец, избиение
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