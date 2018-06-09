В Одесі побили журналіста одного з телеканалів

У потерпілого діагностували струс мозку

В Одесі невідомі побили журналіста місцевого телеканалу "Репортер". Про це повідомляє сайт телеканалу.

В Одесі побили журналіста телеканалу "Репортер" Костянтина Гречаного. Як повідомив потерпілий, інцидент стався в п'ятницю ввечері, 8 червня.

На журналіста напали троє невідомих в районі вулиці Армійської.

За словами Гречаного, зловмисників було троє, і вони напали ззаду. Один з них почав душити потерпілого, а ще двоє наносили удари.

"Встиг тільки закрити обличчя, але і те, не дуже вдало. Не погрожували, не передавали привіти. Поліція думає, що гопота. Є підозри, що можуть бути повтори в цьому районі",- повідомив Костянтин Гречаний.

У журналіста забрали мобільний телефон, гроші і сумку. Після огляду медики діагностували у потерпілого легкий струс мозку та садна.

"Допомога не потрібна. Поліція займається вже. Просто ще раз прошу, будьте обережні саме в межах квадрата Говорова-Сегедська-Армійська-Гагаріна. Судячи з усього, це не місцеві і ще можуть "працювати" там", — зазначив постраждалий.

Поліція цю подію не коментує і вважає, що Костянтин Гречаний став жертвою звичайної гопоти.

А ось колеги журналіста називають Гречаного одним з найбільш проукраїнських журналістів Одеси.

"На мою думку, один із самих нормальних, дійсно проукраїнських журналістів Одеси. Підозрюють, що це напали звичайні гопники і відморозки. Список нападів поповнився. І, схоже, не закритий", - написав Олег Михайлик на своїй сторінці в Facebook.

Фото: Костянтин Гречаний (facebook.com/oleg.mykhaylyk)

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