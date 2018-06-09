В Одессе избили журналиста одного из телеканалов

У пострадавшего диагностировали сотрясение мозга

В Одессе неизвестные избили журналиста местного телеканала "Репортер". Об этом сообщает сайт телеканала.

В Одессе избили журналиста телеканала "Репортер" Константина Гречаного. Как сообщил пострадавший, инцидент случился в пятницу вечером, 8 июня.

На журналиста напали трое неизвестных в районе улицы Армейской.

По словам Гречаного, злоумышленников было трое, и они напали сзади. Один из них начал душить пострадавшего, а еще двое наносили удары.

"Успел только закрыть лицо, но и то, не очень удачно. Не угрожали, приветы не передавали. Полиция думает, что гопота. Есть подозрения, что могут быть повторы в этом районе",- сообщил Константин Гречаный.

У журналиста забрали мобильный телефон, деньги и сумку. После осмотра медики диагностировали у потерпевшего легкое сотрясение мозга и ссадины.

"Помощь не нужна. Полиция занимается уже. Просто еще раз прошу, будьте осторожны именно в пределах квадрата Говорова-Сегедская-Армейская-Гагарина. Судя по всему, это не местные беспредельщики и еще могут "работать" там", — отметил пострадавший.

Полиция данное происшествие не комментирует и считает, что Константин Гречаный стал жертвой обычной гопоты.

А вот коллеги журналиста называют Гречаного одним из самых проукраинских журналистов Одессы.

"По моему мнению, один из самых нормальных, действительно проукраинских журналистов Одессы. Подозревают, что это напали обычные гопники и отморозки. Список нападений пополнился. И, похоже, не закрыт", - написал Олег Михайлик на своей странице в Facebook.

Фото: Константин Гречаный (facebook.com/oleg.mykhaylyk)

Напомним, в Днепропетровской области вооруженные люди избили врача больницы.

Ученых шокировали результаты исследования в Черном море (video.rbc.ua)