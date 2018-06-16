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В Одесі підліток загинув, з'їхавши з водяної гірки

STYLERLIFE        16.06.2018 - 18:55
Фото: Гірка (прес-служба Національної поліції)
Фото: Гірка (прес-служба Національної поліції)

Близько години намагалися врятувати дівчину

В Одесі загинула 16-річна дівчина після спуску з водної гірки. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції Одеської області.

Трагедія сталася ввечері, 15 червня на міському пляжі біля річки Кодима.

Відомо, що дівчина прийшла на пляж разом з друзями. Вони купили квитки на спуск з водяної гірки. Дівчина з'їхала з гірки на спеціальному колі і не виринула.

Рятувальна операція тривала близько години, але врятувати життя підлітка так і не вдалося. Її виявили вже без ознак життя.

За попередніми даними, під час спуску, коло, на якому спускалася дівчина, пробило огорожу і перекинулося.

Фото: Прес-служба Національної поліції України

Пригоду кваліфікували за статтею "вбивство" з позначкою "нещасний випадок".

Остаточне рішення зможуть прийняти лише після висновків судмедекспертизи про причини загибелі потерпілої.

Нагадаємо, у Харкові потонув 13-річний підліток із-за суперечки.

Підліток посперечався зі своїм другом про те, що зможе перепливти річку Лопань. Однак через сильну течію неподалік від дамби, хлопчик потрапив у вир. Друг, з яким він посперечався, намагався його врятувати, але не зміг.

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Теги: підліток, погибший, Одеса
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