В Одессе подросток погиб, съехав с водяной горки

Около часа девушку пытались спасти
В Одессе погибла 16-летняя девушка после спуска с водной горки. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Одесской области.
Трагедия произошла вечером, 15 июня на городском пляже возле реки Кодыма.
Известно, что девушка пришла на пляж вместе с друзьями. Они купили билеты на спуск с водяной горки. Девушка съехала с горки на специальном круге и не вынырнула.
Спасательная операция продолжалась около часа, но спасти жизнь подростка так и не удалось. Ее обнаружили уже без признаков жизни.
По предварительным данным, во время спуска, круг, на котором спускалась девушка, пробил ограждение и перевернулся.
Фото: Пресс-служба Национальной полиции Украины
Происшествие квалифицировали по статье "убийство" с пометкой "несчастный случай".
Окончательное решение смогут принять только после выводов судмедэкспертизы о причини гибели пострадавшей.
Напомним, в Харькове утонул 13-летний подросток из-за спора.
Подросток поспорил со своим другом о том, что сможет переплыть реку Лопань. Однако из-за сильного течения неподалеку от дамбы, мальчик попал в водоворот. Друг, с которым он поспорил, пытался его спасти, но не смог.
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