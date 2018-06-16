В Одессе подросток погиб, съехав с водяной горки

Около часа девушку пытались спасти

В Одессе погибла 16-летняя девушка после спуска с водной горки. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Одесской области.

Трагедия произошла вечером, 15 июня на городском пляже возле реки Кодыма.

Известно, что девушка пришла на пляж вместе с друзьями. Они купили билеты на спуск с водяной горки. Девушка съехала с горки на специальном круге и не вынырнула.

Спасательная операция продолжалась около часа, но спасти жизнь подростка так и не удалось. Ее обнаружили уже без признаков жизни.

По предварительным данным, во время спуска, круг, на котором спускалась девушка, пробил ограждение и перевернулся.

Фото: Пресс-служба Национальной полиции Украины

Происшествие квалифицировали по статье "убийство" с пометкой "несчастный случай".

Окончательное решение смогут принять только после выводов судмедэкспертизы о причини гибели пострадавшей.

Напомним, в Харькове утонул 13-летний подросток из-за спора.

Подросток поспорил со своим другом о том, что сможет переплыть реку Лопань. Однако из-за сильного течения неподалеку от дамбы, мальчик попал в водоворот. Друг, с которым он поспорил, пытался его спасти, но не смог.

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