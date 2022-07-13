В Одесі через популярний десерт з супермаркету госпіталізовано 23 людей

В Одесі через отруєння делікатесом з супермаркету 23 людей захворіли на гостру кишкову інфекцію, та були госпіталізовані. При цьому днем раніше було зафіксовано 15 таких випадків.
Про це 13 липня передали в ДУ "Одеський обласний центр контролю і профілактики хвороб МОЗ України" на сторінці в Facebook.
Як інформують медики, в ході епідрозслідування було встановлено, що всі постраждалі пов'язують своє захворювання з вживанням кондитерського виробу "Тірамісу", придбаного в одній з мереж супермаркетів міста.
З 23 захворілих - 5 дітей. Всі хворі госпіталізовані з попереднім діагнозом "гострий гастроентероколіт". Його клінічні симптоми включають:
Також зазначається, що у пацієнтів перебіг захворювання - середньої тяжкості.
Тепер одеські медики та фахівці ГУ Держпродспоживслужби в області організували комплекс протиепідемічних заходів з лабораторним контролем, щоб встановити джерело і фактори передачі інфекції.
"Щорічно у літній період активізуються збудники гострих кишкових інфекцій і саме у цей час створюються сприятливі умови для їх розмноження у зовнішньому середовищі та на продуктах харчування", - розповіли в Одеському облцентрі контролю і профілактики хвороб МОЗ.
Це гострі захворювання шлунково-кишкового тракту, які супроводжуються лихоманкою і кишковим синдромом: нудотою, блювотою, проносом, загальною інтоксикацією та іноді зневодненням.
Такі інфекції викликаються різними бактеріями та вірусами. Джерелом є хвора людина або носій. Можуть передаватися фекально-оральним шляхом, тобто через рот. Інфекція передається через брудні руки, харчові продукти, воду, предмети побуту (посуд, іграшки тощо), мухи та інше.
Медики дали рекомендації, як не підхопити хворобу. Для цього слід:
"У разі виявлення перших ознак кишкового захворювання терміново звертайтеся до лікаря. Не займайтеся самолікуванням!" - закликають медики.
Нагадаємо, нещодавно у Львові після відвідин ресторану отруїлися десятки людей.
Додамо, що перед цим у Києві 19 червня було зареєстровано 20 випадків гострої кишкової інфекції, а в одного потерпілого виявили Salmonella Enteritidisі. Тоді в Держпродспоживслужбі розповіли, як не отруїтися шаурмою в спеку.