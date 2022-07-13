В Одессе из-за популярного десерта из супермаркета госпитализированы 23 человек

Как информируют медики, в ходе эпидрасследования было установлено, что все пострадавшие связывают свое заболевание с употреблением кондитерского изделия "Тирамису", приобретенного в одной из сетей супермаркетов города.

Из 23 заболевших - 5 детей. Все больные госпитализированы с предварительным диагнозом "Острый гастроэнтероколит". Его клинические симптомы включают:

общая слабость,

температура до 38 градусов,

рвота,

многократный понос.

Также отмечается, что у пациентов течение заболевания - средней тяжести.

Теперь одесские медики и специалисты ГУ Госпродпотребслужбы в области организовали комплекс противоэпидемических мероприятий с лабораторным контролем, чтобы установить источник и факторы передачи инфекции.

"Ежегодно в летний период активизируются возбудители острых кишечных инфекций и в это время создаются благоприятные условия для их размножения во внешней среде и на продуктах питания", - рассказали в Одесском облцентре контроля и профилактики болезней Минздрава.

Справка: острые кишечные инфекции

Это острые заболевания желудочно-кишечного тракта, которые сопровождаются лихорадкой и кишечным синдромом: тошнотой, рвотой, поносом, общей интоксикацией и иногда обезвоживанием.

Такие инфекции вызываются разными бактериями и вирусами. Источником является больной человек или носитель. Могут передаваться фекально-оральным путем, то есть через рот. Инфекция передается через грязные руки, пищевые продукты, воду, предметы обихода (посуда, игрушки и т.п.), мухи и прочее.

Как предотвратить заболевание

Медики дали рекомендации, как не подхватить болезнь. Для этого следует:

мыть тщательно руки с мылом под проточной водой перед едой, после посещения туалета и перед началом приготовления пищи;

употреблять только кипяченую или бутилированную воду;

тщательно промывать под проточной водой перед едой овощи, фрукты и ягоды, а для маленьких детей - кипяченой;

нужно беречь от загрязнения пищевые продукты, в том числе используемые без предварительной термической обработки (сметана, масло, сыр, хлеб и др.);

следует хранить только в холодильнике скоропортящиеся продукты - мясо, молоко, вареные колбасы, рыба и др.;

не покупайте продукты питания на стихийных рынках или из рук частных лиц;

при покупке пищевых продуктов в торговой сети обязательно проверяйте сроки их изготовления и хранения;

соблюдайте чистоту на кухне, в туалетной и ванной комнатах, своевременно удаляйте мусор и пищевые отходы, уничтожайте мух и тараканов.

"В случае выявления первых признаков кишечного заболевания срочно обращайтесь к врачу. Не занимайтесь самолечением!" - призывают медики.