В Одесі припаркований автомобіль скотився з гори і наїхав на трьох людей

Одна дівчина перебуває в дуже важкому стані

В Одесі припаркований автомобіль з'їхав зі схилу і збив трьох людей. Про це повідомляє місцеве видання "Думская".

Очевидно, водій забув поставити машину на "ручник".

Одна дівчина перебуває в дуже важкому стані. Очевидці поскаржилися, що "швидка" на місце інциденту після виклику їхала хвилин 20-30.

"Почули сильний клацання і крики, три жінки опинилися під колесами "Королли". Вона ще й не зупинилася, а тягла їх по асфальту. Ми з другом були в метрах п'яти, відразу побігли зупиняти машину. Зупинили, підбігли ще люди і стали допомагати піднімати, щоб витягнути жінок. Одна дівчина в дуже важкому стані. Швидка їхала хвилин 20-30", - заявив очевидець.

Фото: Автомобіль, який наїхав на людей (dumskaya.net)

В патрульній поліції уточнили, що на місце виїжджав слідчий, який оформив матеріали ДТП. Правоохоронці додали, що за медичною допомогою звернулися три людини.

Раніше повідомлялося, що в Києві на ганку будинку виявили труп молодого чоловіка. Повідомляється, що причиною смерті могла стати передозування наркотичними речовинами.

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