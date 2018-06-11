В Одессе припаркованный автомобиль скатился с горки и наехал на троих человек

Одна девушка находится в очень тяжелом состоянии

В Одессе припаркованный автомобиль съехал со склона и сбил троих человек. Об этом сообщает местное издание "Думская".

Очевидно, водитель забыл поставить машину на "ручник".

Одна девушка находится в очень тяжелом состоянии. Очевидцы пожаловались, что "скорая" на место инцидента после вызова ехала минут 20-30.

"Услышали сильный щелчок и крики, три женщины оказались под колесами "Короллы". Она еще и не остановилась, а тащила их по асфальту. Мы с другом были в метрах пяти, сразу побежали останавливать машину. Остановили, подбежали еще люди и стали помогать поднимать, чтобы вытащить женщин. Одна девушка в очень тяжелом состоянии. Скорая ехала минут 20-30", - заявил очевидец.

Фото: Автомобиль, который наехал на людей (dumskaya.net)

В патрульной полиции уточнили, что на место выезжал следователь, который оформил материалы ДТП. Правоохранители добавили, что за медицинской помощью обратились три человека.

Ранее сообщалось, что в Киеве на крыльце дома обнаружили труп молодого мужчины. Сообщается, что причиной смерти могла стать передозировка наркотическими веществами.

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