Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Одессе припаркованный автомобиль скатился с горки и наехал на троих человек

STYLERLIFE        11.06.2018 - 19:02
Фото: пресс-служба ГСЧС Украины / УНИАН
Фото: пресс-служба ГСЧС Украины / УНИАН

Одна девушка находится в очень тяжелом состоянии

В Одессе припаркованный автомобиль съехал со склона и сбил троих человек. Об этом сообщает местное издание "Думская".

Очевидно, водитель забыл поставить машину на "ручник".

Одна девушка находится в очень тяжелом состоянии. Очевидцы пожаловались, что "скорая" на место инцидента после вызова ехала минут 20-30.

"Услышали сильный щелчок и крики, три женщины оказались под колесами "Короллы". Она еще и не остановилась, а тащила их по асфальту. Мы с другом были в метрах пяти, сразу побежали останавливать машину. Остановили, подбежали еще люди и стали помогать поднимать, чтобы вытащить женщин. Одна девушка в очень тяжелом состоянии. Скорая ехала минут 20-30", - заявил очевидец.

Фото: Автомобиль, который наехал на людей (dumskaya.net)

В патрульной полиции уточнили, что на место выезжал следователь, который оформил материалы ДТП. Правоохранители добавили, что за медицинской помощью обратились три человека.

Ранее сообщалось, что в Киеве на крыльце дома обнаружили труп молодого мужчины. Сообщается, что причиной смерти могла стать передозировка наркотическими веществами.

Гей-прайд в Тель-Авиве: праздник свободы

"Кошелек не найдут": в Одессе пожаловались на работу полиции (видео) В Одессе похитили знаменитого кота Жванецкого
Теги: ДТП, Одесса
Пыталась сделать селфи: в днепровском кафе скончалась посетительница (фото)
В Грузии из выброшенных на свалку яиц родились сотни цыплят (видео)
В Черкасской области местные депутаты накинулись с кулаками на женщину за замечание (видео)
Победительница "Холостяка" вышла замуж: подробности бракосочетания
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Соглашаюсь