В Одесі сталася масова бійка на будівельному майданчику: охоронці напали на активістів (відео)

Побоїще на Гагарінському плато

В Одесі на Гагарінському плато місцеві жителі і активісти "Національного корпусу" осаджують будівництво компанії "Будова", яку пов'язують з Володимиром Галантерником. Його називають сірим кардиналом і неофіційним "господарем" Одеси.

Як передає кореспондент одеського видання "Думська", з будмайданчика на колишній території Будинку прийомів міськради, несподівано вискочили працівники охоронної фірми й напали на демонстрантів. Вони використовували палиці та газові балончики. Активісти дали відсіч "тітушкам".

Забіяк розняла поліція, яка затримала з десяток нападників. Їх відвезли у райвідділ.

Побоїще на Гагарінському плато

У результаті зіткнення постраждало як мінімум дві людини - один з охоронців і один активіст. Представники "Нацкорпусу" розділилися: частина залишилася біля будмайданчика, частина поїхала слідом за поліцією - простежити, щоб не випустили "тітушок".

Бійка і затримання в Аркадії на Гагарінському плато

Нагадаємо, в березні минулого року мер Одеси Геннадій Труханов, якого ЗМІ безпосередньо пов'язують з Владимиров Галантерником, зі скандалом передав в оренду приватному підприємству "Дофін" два гектари землі на вулиці Гагарінське плато, 4, де був розташований колишній Будинок прийомів одеської мерії. Через місяць ця ділянка вже була продана приватній фірмі без аукціону.

Раніше ми писали про те, що в Одесі масово знищують дерева заради забудови.