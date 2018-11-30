В Одессе произошла массовая драка на строительной площадке: охранники напали на активистов (видео)

Побоище на Гагаринском плато

В Одессе на Гагаринском плато местные жители и активисты "Национального корпуса" осаждают стройку компании "Будова", которую связывают с Владимиром Галантерником. Его называют серым кардиналом и неофициальным "хозяином" Одессы.

Как передает корреспондент одесского издания "Думская", со стройплощадки на бывшей территории Дома приемов горсовета, неожиданно выскочили работники охранной фирмы и напали на протестующих. Они использовали палки и газовые баллончики. Активисты дали отпор "титушкам".

Дерущихся разняла полиция, задержавшая с десяток нападавших. Их увезли в райотдел.

Побоище на Гагаринском плато

В результате столкновения пострадало как минимум два человека - один из охранников и один активист. Представители "Нацкорпуса" разделились: часть осталась возле стройплощадки, часть поехала вслед за полицией - проследить, чтобы не выпустили "титушек".

Драка и задержание в Аркадии на Гагаринском плато

Напомним, в марте прошлого года мэр Одессы Геннадий Труханов, которого СМИ непосредственно связывают с Владимиров Галантерником, со скандалом передал в аренду частному предприятию "Дофин" два гектара земли на улице Гагаринское плато, 4, где был расположен бывший Дом приемов одесской мэрии. Через месяц этот участок уже был продан частной фирме без аукциона.

Ранее мы писали о том, что в Одессе массово уничтожают деревья ради застройки.