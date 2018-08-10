В Одесі п'яна жінка влаштувала ДТП і намагалася побитися з поліцейськими (відео)

Фото: facebook.com patrolpolice gov ua

Водій іномарки чинила опір співробітникам поліції

В Одесі 32-річна п'яна жінка за кермом автомобіля Nissan виїхала за межі проїжджої частини і врізалася в дерево. Аварія сталася на вулиці Маршала Малиновського. Про це повідомляється на сторінці патрульної поліції Одеської області в соцмережі Facebook.

Також оприлюднено відео з місця події.

На місце ДТП прибули правоохоронці. Патрульні помітили у жінки виражені ознаки алкогольного сп'яніння. Водій іномарки пройшла тест на драгері і виявилося, що вона у стані алкогольного сп'яніння. Алкотестер показав 1,48 проміле.

"Під час оформлення відповідних матеріалів громадянка поводилася агресивно, кидалася в бійку і не виконувала ніяких законних вимог співробітників поліції", - відзначили в прес-службі правоохоронців.

"Оскільки існувала загроза, що порушниця може завдати собі та оточуючим шкоди, її затримали і доставили у відділення поліції", - додали правоохоронці.

На водія склали адміністративні матеріали за статтями КУпАП: 185 - злісна непокора працівнику поліції; 130 - керування транспортним засобом у стані сп'яніння; і 124 - порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортного засобу.

Іномарку 32-річної жінки евакуювали на штрафмайданчик.

Відео: ДТП (facebook.com/odesapolice)

Скріншот поста (facebook.com/odesapolice)

Раніше повідомлялося, що під Рівне п'яний водій насмерть збив велосипедиста.

Нагадаємо, у Києві п'яний водій намагався обдурити поліцейських.

До речі, за 7 місяців оформлено понад 56 тис. протоколів на водіїв за керування у стані сп'яніння.

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