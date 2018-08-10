В Одессе пьяная женщина устроила ДТП и пыталась подраться с полицейскими (видео)

Фото: facebook.com patrolpolice gov ua

Водитель иномарки оказывала сопротивление сотрудникам полиции

В Одессе 32-летняя пьяная женщина за рулем автомобиля Nissan выехала за пределы проезжей части и врезалась в дерево. Авария произошла на улице Маршала Малиновского. Об этом сообщается на странице патрульной полиции Одесской области в соцсети Facebook.

Также опубликовано видео с места происшествия.

На место ДТП прибыли правоохранители. Патрульные заметили у женщины выраженные признаки алкогольного опьянения. Водитель иномарки прошла тест на драгере и оказалась в состоянии алкогольного опьянения. Алкотестер показал 1,48 промилле.

"Во время оформления соответствующих материалов гражданка вела себя агрессивно, бросалась в драку и не выполняла никаких законных требований сотрудников полиции", - отметили в пресс-службе правоохранителей.

"Поскольку существовала угроза, что нарушительница может причинить себе и окружающим вред, ее задержали и доставили в отделение полиции", - добавили правоохранители.

На водителя составили административные материалы по статьям КУоАП: 185 - злостное неповиновение работнику полиции; 130 - управление транспортным средством в состоянии опьянения; и 124 - нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортного средства.

Иномарку 32-летней женщины эвакуировали на штрафстоянку.

Видео: ДТП (facebook.com/odesapolice)

Скриншот поста (facebook.com/odesapolice)

Ранее сообщалось, что под Ровно пьяный водитель насмерть сбил велосипедиста.

Напомним, в Киеве пьяный водитель пытался обмануть полицейских.

Кстати, за 7 месяцев оформлено более 56 тыс. протоколов на водителей за управление в состоянии опьянения.

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