В Одесі розшукують ґвалтівника зниклої 16-річної дівчини (фото)

Правоохоронці знайшли неповнолітню одеситку
В Одесі розшукали зниклу безвісти Анастасію Шелушину 2001 року народження, яка вийшла з будинку 20 березня і не поверталася. Неповнолітня розповіла, що її зґвалтували, завдаючи фізичні травми. Про це повідомляє odessa.net.ua.
За даними поліції, 16-річну дівчину знайшли 22 березня і передали батькам.
Фото: Анастасія Шелушіна (od.npu.gov.ua/)
В поліції розшукують підозрюваного в скоєнні злочину в ніч з 20 на 21 березня Віктора Бурлаку, 18-річного уродженця міста Кілія (Одеська область) без певного місця проживання.
Фото: Віктор Бурлака (odessa.net.ua)
Якщо вам відомо місцезнаходження підозрюваного, - прохання звертатися за телефонами 102, (048)-722-45-42 і (093)-42-13-220.
Раніше повідомлялося, що під Києвом зникла неповнолітня дівчина.