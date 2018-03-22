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В Одесі розшукують ґвалтівника зниклої 16-річної дівчини (фото)

STYLERLIFE        22.03.2018 - 15:48
Фото: Поліція (facebook.com-UA.National.Police)
Фото: Поліція (facebook.com-UA.National.Police)

Правоохоронці знайшли неповнолітню одеситку

В Одесі розшукали зниклу безвісти Анастасію Шелушину 2001 року народження, яка вийшла з будинку 20 березня і не поверталася. Неповнолітня розповіла, що її зґвалтували, завдаючи фізичні травми. Про це повідомляє odessa.net.ua.

За даними поліції, 16-річну дівчину знайшли 22 березня і передали батькам.

Фото: Анастасія Шелушіна (od.npu.gov.ua/)

В поліції розшукують підозрюваного в скоєнні злочину в ніч з 20 на 21 березня Віктора Бурлаку, 18-річного уродженця міста Кілія (Одеська область) без певного місця проживання.

Фото: Віктор Бурлака (odessa.net.ua)

Якщо вам відомо місцезнаходження підозрюваного, - прохання звертатися за телефонами 102, (048)-722-45-42 і (093)-42-13-220.

Раніше повідомлялося, що під Києвом зникла неповнолітня дівчина.

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Теги: полиция, Одеса, Изнасилование, насилие, пропал человек
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