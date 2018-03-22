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В Одессе разыскивают насильника пропавшей 16-летней девушки (фото)

STYLERLIFE        22.03.2018 - 15:48
Фото: Полиция (facebook.com-UA.National.Police)
Фото: Полиция (facebook.com-UA.National.Police)

Правоохранители нашли несовершеннолетнюю одесситку

В Одессе разыскали пропавшую без вести Анастасию Шелушину 2001 года рождения, которая вышла из дома 20 марта и не возвращалась. Несовершеннолетняя рассказала, что ее изнасиловали, нанося физические травмы. Об этом сообщает odessa.net.ua.

По данным полиции, 16-летнюю девушку нашли 22 марта и передали родителям.

Фото: Анастасия Шелушина (od.npu.gov.ua/)

В полиции разыскивают подозреваемого в учинении преступления в ночь с 20 на 21 марта Виктора Бурлаку, 18-летнего уроженца города Килия (Одесская область) без определенного места жительства.

Фото: Виктор Бурлака (odessa.net.ua)

Если вам известно местонахождение подозреваемого, - просьба обращаться по телефонам 102, (048)-722-45-42 и (093)-42-13-220.

Ранее сообщалось, что под Киевом пропала несовершеннолетняя девочка.

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Теги: полиция, Одесса, Изнасилование, насилие, пропал человек
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