В одеському дитячому садку масове отруєння дітей

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Постраждали діти з різних вікових груп

В Одесі, в дитячому садку № 135, по вулиці Черняховського, 12а, отруїлося більше 50 дітей. Про це повідомляють батьки малюків, пише odessa.online.

Батьки стверджують, що причиною отруєння стала неякісна їжа, яку приготували дітям в їдальні дитячого садка. Симптоми отруєння спостерігалися у малюків з різних груп.

Співробітники дитячого саду спробували приховати отруєння і не повідомляли про симптоми захворювання до тих пір, поки батьки не стали ввечері забирати дітей додому. У деяких малюків симптоми отруєння з'явилися вже пізно ввечері і вночі.

Діти скаржилися на біль у животі, у деяких спостерігалася блювота і діарея. До одного з дітей викликали додому лікаря і був поставлений діагноз шлункова інфекція.

На щастя, нікого з малюків не госпіталізували і більшість з них вже йде на поправку.

Скріншоти листування батьків (odessa.online)

Нагадаємо, в мережі показали табір в Донецькій області, де масово отруїлися діти.

Журналісти показали дитячий табір "Орлятко" в селі Соснове Донецької області, звідки з гострою кишковою інфекцією госпіталізовано 91 людина – 76 дітей та дорослих 15. Причина інфекції досі не відома.

Відео: video.rbc.ua