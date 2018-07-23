В одесском детском саду массовое отравление детей

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пострадали дети из разных возрастных групп

В Одессе, в детском саду № 135, по улице Черняховского, 12а, отравилось более 50 детей. Об этом сообщают родители малышей, пишет odessa.online.

Родители утверждают, что причиной отравления стала некачественная еда, которую детям приготовили в столовой детского сада. Симптомы отравления наблюдались у малышей из разных групп.

Сотрудники детского сада попытались скрыть отравление и не сообщали о симптомах заболевания до тех пор, пока родители не стали забирать вечером детей домой. У некоторых малышей симптомы отравления появились уже поздно вечером и ночью.

Дети жаловались на боль в животе, у некоторых наблюдалась рвота и диарея. К одному из детей вызвали на дом врача и был поставлен диагноз желудочная инфекция.

К счастью, никого из малышей не госпитализировали и большинство из них уже идет на поправку.

Скриншоты переписки родителей (odessa.online)

Напомним, в сети показали лагерь в Донецкой области, где массово отравились дети.

Журналисты показали детский лагерь "Орленок" в селе Сосновое Донецкой области, откуда с острой кишечной инфекцией были госпитализированы 91 человек – 76 детей и 15 взрослых. Причина инфекции до сих пор не известна.

Видео: video.rbc.ua