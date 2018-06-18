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В Одеській області дитини змило хвилею в море

STYLERLIFE        18.06.2018 - 23:05

Тривають пошуки дитини

В Одеській області 10-річну дитину змило хвилею в Чорне море. Про це повідомляє відділ комунікації Національної поліції в Одеській області.

В селі Приморське Кілійського району Одеської області 10-річного хлопчика змило в море хвилею.

"18 червня в 11:40 в ДСНС звернулася тренер баскетбольної команди спортивної школи ДЮСШ м. Кілія, яка розповіла, що вона з 32-ма дітьми своєї команди приїхала на один день на відпочинок в с. Приморське. Розташувавшись на пляжі, вони розділилися на дві команди і зайшли в Чорне море", - йдеться в повідомленні національної поліції.

Як повідомила тренер, після того, як діти пограли і викупалися, вона разом з двома педагогами почала кликати дітей на берег. Всі діти благополучно опинилися на суші, крім одного 10-річного хлопчика, який був на косі.

"Коли всі діти вийшли з води, дорослі побачили одного з гравців – 10-річного хлопчика, який залишився на косі. Тренер зайшла у воду і пішла в напрямку хлопчика, але в наступну мить хвиля накрила дитину з головою, і він зник з поля зору", - повідомили поліцейські.

Зараз на місці події працюють правоохоронці та рятувальники, триває рятувально-пошукова операція, поліція з'ясовує подробиці інциденту.

Нагадаємо, в Одесі підліток загинув, з'їхавши з водяної гірки.

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Теги: Одеса, море, черное море
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