В Одесской области ребенка смыло волной в море

Поиски ребенка продолжаются

В Одесской области 10-летнего ребенка смыло волной в Черное море. Об этом сообщает отдел коммуникации Национальной полиции в Одесской области.

В селе Приморское Килийского района Одесской области 10-летнего мальчика смыло в море волной.

"18 июня в 11:40 в ГСЧС обратилась тренер баскетбольной команды спортивной школы ДЮСШ г. Килия, которая рассказала, что она с 32-мя детьми своей команды приехала на один день на отдых в с. Приморское. Расположившись на пляже, они разделились на две команды и зашли в Черное море", - говорится в сообщении национальной полиции.

Как сообщила тренер, после того, как дети поиграли и искупались, она вместе с двумя педагогами начала звать детей на берег. Все дети благополучно оказались на суше, кроме одного 10-летнего мальчика, который был на косе.

"Когда все дети вышли из воды, взрослые увидели одного из игроков – 10-летнего мальчика, который остался на косе. Тренер зашла в воду и пошла в направлении мальчика, но в следующее мгновение волна накрыла ребенка с головой, и он исчез из поля зрения", - сообщили полицейские.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители и спасатели, продолжается спасательно-поисковая операция, полиция выясняет все подробности инцидента.

Напомним, в Одессе подросток погиб, съехав с водяной горки.

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