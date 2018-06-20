Під Одесою дитину змило в море: з'явилися деталі

Хлопчик зник курортного селища Приморське

В Одеській області поблизу курортного селища Приморське тривають пошуки 11-річного хлопчика, який зник море. Про це повідомляє ТСН.

Дитина приїхав на відпочинок в складі баскетбольної команди. Хлопчик знаходився на піщаній косі, коли його раптово накрила хвиля. Після цього дитину ніхто не бачив.

Хлопчика розшукують рятувальники і водолази, але поки Кирила не знайшли.

Відпочиваючі вважають, що в події є вина дорослих і пляжних рятувальників, які не встежили за дитиною.

"Чому не було людей відразу, рятувальників. Чому не було в той момент, коли дитина тільки зникла і чому відразу не кинулися за нею, а кинулися вже тоді, коли вже всі зрозуміли, що немає дитини", - говорить один з відпочиваючих.

Відео: Хлопчика продовжують шукати рятувальники (tsn.ua)

Журналісти розшукали свідків події. За словами місцевого рятувальника, на березі відпочивала група дітей і з ними були троє дорослих. Школярів поділили на три групи, і кожен повинен був спостерігати за дітьми. Згодом до рятувальників підбігла жінка-тренер і повідомила, що один хлопчик з групи зник.

"Вони подали неправильну інформацію. Пошуки почалися на березі, хвилин сорок шукали. Потім, коли я повернувся до місця, де це сталося, інформація почала змінюватися у них і в результаті виявилося, що дитина була в воді", - розповів рятувальник.

Зараз воду обстежують відразу п'ять водолазів. Пошуки обіцяють не припиняти, поки не знайдуть Кирила.

Раніше повідомлялося, що в Одеській області дитини змило хвилею в море.

В селі Приморське Кілійського району Одеської області 10-річного хлопчика змило в море хвилею. Як повідомила тренер, після того, як діти пограли і викупалися, вона разом з двома педагогами почала кликати дітей на берег. Всі діти благополучно опинилися на суші, крім одного 10-річного хлопчика, який був на косі.

Зараз на місці події працюють правоохоронці та рятувальники, триває рятувально-пошукова операція, поліція з'ясовує подробиці інциденту.

Коротко про головне за 19 червня