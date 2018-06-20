Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Под Одессой ребенка смыло в море: появились детали

STYLERLIFE        20.06.2018 - 09:07

Мальчик исчез курортного поселка Приморский

В Одесской области вблизи курортного поселка Приморский продолжаются поиски 11-летнего мальчика, который исчез в море. Об этом сообщает ТСН.

Ребенок приехал на отдых в составе баскетбольной команды. Мальчик находился на песчаной косе, когда его внезапно накрыла волна. После этого ребенка никто не видел.

Мальчика разыскивают спасатели и водолазы, но пока Кирилла не нашли.

Отдыхающие считают, что в произошедшем есть вина взрослых и пляжных спасателей, которые не уследили за ребенком.

"Почему не было людей сразу, спасателей. Почему не было в тот момент, когда ребенок только исчез и почему сразу не бросились за ним, а кинулись уже тогда, когда уже все поняли, что нет ребенка", - говорит один из отдыхающих.

Видео: Мальчика продолжают искать спасатели (tsn.ua)

Журналисты разыскали свидетелей происшествия. По словам местного спасателя, на берегу отдыхала группа детей и с ними были трое взрослых. Школьников разделили на три группы, и каждый должен был наблюдать за детьми. Впоследствии к спасателям подбежала женщина-тренер и сообщила, что один мальчик из ее группы исчез.

"Они подали неправильную информацию. Поиски начались на берегу, минут сорок искали. Потом, когда я вернулся к месту, где это все произошло, информация начала меняться у них и в итоге оказалось, что ребенок был в воде", - рассказал спасатель.

Сейчас воду обследуют сразу пять водолазов. Поиски обещают не прекращать, пока не найдут Кирилла.

Ранее сообщалось, что в Одесской области ребенка смыло волной в море.

В селе Приморское Килийского района Одесской области 10-летнего мальчика смыло в море волной. Как сообщила тренер, после того, как дети поиграли и искупались, она вместе с двумя педагогами начала звать детей на берег. Все дети благополучно оказались на суше, кроме одного 10-летнего мальчика, который был на косе.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители и спасатели, продолжается спасательно-поисковая операция, полиция выясняет все подробности инцидента.

Коротко о главном за 19 июня

Взрыв в Киеве: пострадавшему пятилетнему ребенку провели сложную операцию "Виноваты все": в Тернополе из-за некомпетентности врачей умер четырехлетний ребенок
Теги: ребенок, море, Одесская область
Избиение военного в Мариуполе: появилась другая версия произошедшего
Нардеп Барна хочет наказывать украинцев за публичное проявление гендерной ориентации
Украинский школьник стал призером "Олимпиады гениев" в США
В Киеве вместо школы построили жилой квартал: опубликовано решение суда
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь