Під Одесою зграя собак напала на маленьку дитину

Дитині наклали близько ста швів

У Лиманському районі Одеської області зграя вуличних собак напала на 6-річну дівчинку. Її госпіталізували в важкому стані. Про це розповів місцевий активіст Руслан Демчук на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

В селі Світле Лиманського району Одеської області стався жахливий напад зграї бродячих собак на шестирічну дівчинку, яка поверталася зі школи. Пошматовану дитину у важкому стані доставили в реанімацію, де їй наклали більше ста швів.

На даний момент стан дівчинки вже покращився і її перевели у звичайну палату.

"Бездомні собаки буквально розтерзали 6-річну Дашу, яка поверталася зі школи. Дитину доставили у важкому стані в реанімації. Дівчинці наклали понад 100 швів. Батьки в шоковому стані. Сьогодні перевели у звичайну палату", - повідомив Руслан Демчук.

За його даними, на дитину напали три собаки. У 6-річної Даші множинні поранення голови – пошкоджене вухо, об'ємна скальпована рана голови. Крім того, пошкодження на спині і нозі.

Операцію дівчинці робили майже всю ніч, але медикам вдалося стабілізувати стан потерпілої.

Місцеві мешканці неодноразово зверталися в органи місцевого самоврядування. Вони стверджують, що заявляли про те, що в селі з'явилися агресивні собаки, але влада ніяких заходів не брала.

А після нападу на дитину, представник сільради повідомив, що собак намагалися труїти.

При цьому медики наполягають на тому, що за тваринами необхідно вести спостереження протягом 10 днів, щоб виключити зараження сказом і поширення цієї хвороби, для чого собак необхідно ізолювати.

В даний час активісти організували збір коштів для лікування маленької Даші.

Скріншот поста (facebook.com/demchyk.ruslan)

Нагадаємо, у Дніпропетровській області чоловік влаштував тир по тваринах.

Мешканці селища Кулебовка Дніпропетровської області звинувачують свого сусіда в тому, що він з пневматичної рушниці стріляє по домашнім тваринам і поранив вже з десяток котів і собак, а деяких навіть убив.