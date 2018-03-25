Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Під Одесою зграя собак напала на маленьку дитину

STYLERLIFE        25.03.2018 - 17:54
Фото: Зграя собак (crazydog-lady.livejournal.com)
Фото: Зграя собак (crazydog-lady.livejournal.com)

Дитині наклали близько ста швів

У Лиманському районі Одеської області зграя вуличних собак напала на 6-річну дівчинку. Її госпіталізували в важкому стані. Про це розповів місцевий активіст Руслан Демчук на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

В селі Світле Лиманського району Одеської області стався жахливий напад зграї бродячих собак на шестирічну дівчинку, яка поверталася зі школи. Пошматовану дитину у важкому стані доставили в реанімацію, де їй наклали більше ста швів.

На даний момент стан дівчинки вже покращився і її перевели у звичайну палату.

"Бездомні собаки буквально розтерзали 6-річну Дашу, яка поверталася зі школи. Дитину доставили у важкому стані в реанімації. Дівчинці наклали понад 100 швів. Батьки в шоковому стані. Сьогодні перевели у звичайну палату", - повідомив Руслан Демчук.

За його даними, на дитину напали три собаки. У 6-річної Даші множинні поранення голови – пошкоджене вухо, об'ємна скальпована рана голови. Крім того, пошкодження на спині і нозі.

Операцію дівчинці робили майже всю ніч, але медикам вдалося стабілізувати стан потерпілої.

Місцеві мешканці неодноразово зверталися в органи місцевого самоврядування. Вони стверджують, що заявляли про те, що в селі з'явилися агресивні собаки, але влада ніяких заходів не брала.

А після нападу на дитину, представник сільради повідомив, що собак намагалися труїти.

При цьому медики наполягають на тому, що за тваринами необхідно вести спостереження протягом 10 днів, щоб виключити зараження сказом і поширення цієї хвороби, для чого собак необхідно ізолювати.

В даний час активісти організували збір коштів для лікування маленької Даші.

Скріншот поста (facebook.com/demchyk.ruslan)

Нагадаємо, у Дніпропетровській області чоловік влаштував тир по тваринах.

Мешканці селища Кулебовка Дніпропетровської області звинувачують свого сусіда в тому, що він з пневматичної рушниці стріляє по домашнім тваринам і поранив вже з десяток котів і собак, а деяких навіть убив.

"Безстрашно кинулася рятувати": мережу зворушила історія про хороброго собаку в Києві На Волині шестирічна дівчинка вистрілила з рушниці в голову своїй молодшій сестрі
Теги: собака, нападение, дитина
DAILY > Статті > 01.03.2018
"Нафтогаз" проти "Газпрому": чим закінчився спір газових компаній в Стокгольмському арбітражі
DAILY > Статті > 26.02.2018
Кадрове питання: кого і куди збирається призначити Верховна Рада найближчим часом
"Я був просто шокований": Жан Рено розповів, з чим асоціює Україну
"Надя знала, хто такі Іуди": Віра Савченко повідомила, що її сестра готувалася до в'язниці з ранку
В центрі Києва хочуть перейменувати вулицю на честь космонавта Каденюка
"Неможливо передати словами": легендарна Ада Роговцева пояснила, чому їздить в АТО
On Top