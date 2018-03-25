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Интервью

Под Одессой стая собак напала на маленького ребенка

STYLERLIFE        25.03.2018 - 17:54
Фото: Стая собак (crazydog-lady.livejournal.com)
Фото: Стая собак (crazydog-lady.livejournal.com)

Ребенку наложили около ста швов

В Лиманском районе Одесской области стая уличных собак напала на 6-летнюю девочку. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом рассказал местный активист Руслан Демчук на своей странице в социальной сети Facebook.

В селе Светлое Лиманского района Одесской области произошло жуткое нападение стаи бродячих собак на шестилетнюю девочку, которая возвращалась со школы. Растерзанного ребенка в тяжелом состоянии доставили в реанимацию, где ей наложили более ста швов.

На данный момент состояние девочки уже улучшилось и ее перевели в обычную палату.

"Бездомные собаки буквально растерзали 6-летнюю Дашу, которая возвращалась из школы. Ребенка доставили в тяжелом состоянии в реанимацию. Девочке наложили более 100 швов. Родители в шоковом состоянии. Сегодня перевели в обычную палату", - сообщил Руслан Демчук.

По его данным, на ребенка напали три собаки. У 6-летней Даши множественные ранения головы – повреждено ухо, объемная скальпированная рана головы. Кроме того, повреждения на спине и ноге.

Операцию девочке делали почти всю ночь, но медикам удалось стабилизировать состояние потерпевшей.

Местные жители неоднократно обращались в органы местного самоуправления. Они утверждают, что заявляли о том, что в селе появились агрессивные собаки, но власть никаких мер не принимала.

А после нападения на ребенка, представитель сельсовета сообщил, что собак пытались травить.

При этом медики настаивают на том, что за животными необходимо вести наблюдение в течение 10 дней, чтобы исключить заражение бешенством и распространения этой болезни, для чего собак необходимо изолировать.

В настоящее время активисты организовали сбор средств для лечения маленькой Даши.

Скриншот поста (facebook.com/demchyk.ruslan)

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Теги: собака, нападение, ребенок
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