"Одна в стрибку підвернула ногу": "пустоголові" зацепери під Києвом розлютили мережу (фото)

"Зацепери" під Києвом (фото: Facebook/Алла Радионова)

Небезпечні розваги дівчат в Ірпені мало не закінчилися трагедією

В місті Ірпінь Київської області кілька дівчат-підлітків причепилися до електропотяга. Відповідні знімки опублікувала користувачка Алла Радіонова на своїй Facebook-сторінці.

В районі полудня 14 липня чотири дівчата шкільного віку як мінімум одну зупинку їхали, причепившись до останнього вагону електрички. В Ірпені вони зіскочили на платформу.

"Тільки що. Ірпінь. Може, побачать батьки. Поділіться", - написала автор фото.

Небезпечні розваги дівчат під Києвом (фото: Facebook/Алла Радионова)

Небезпечні розваги дівчат під Києвом (фото: Facebook/Алла Радионова)

Небезпечні розваги дівчат під Києвом (фото: Facebook/Алла Радионова)

Небезпечні розваги дівчат під Києвом (фото: Facebook/Алла Радионова)

Також Радіонова додала, що одна з "зацеперш" в стрибку підвернула ногу.

"Благо електричка йшла в іншу сторону, в Київ", - зазначила вона.

Юзери активно коментують неналежний вчинок дівчат.

"В голові ні бум-бум", - написав Віка Гладка.

"Небезпечні розваги..." - зазначила Наталія Одновалова.

"Пустоголові", - резюмувала Юлія Пашкіна.

Скріншот (Facebook/Алла Радіонова)

Раніше Styler писав про те, що підліток-"зацепер" зі Львова розлютив користувачів соціальних мереж своєю витівкою.

Відео: РБК-Україна