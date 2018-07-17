"Одна в стрибку підвернула ногу": "пустоголові" зацепери під Києвом розлютили мережу (фото)

Небезпечні розваги дівчат в Ірпені мало не закінчилися трагедією
В місті Ірпінь Київської області кілька дівчат-підлітків причепилися до електропотяга. Відповідні знімки опублікувала користувачка Алла Радіонова на своїй Facebook-сторінці.
В районі полудня 14 липня чотири дівчата шкільного віку як мінімум одну зупинку їхали, причепившись до останнього вагону електрички. В Ірпені вони зіскочили на платформу.
"Тільки що. Ірпінь. Може, побачать батьки. Поділіться", - написала автор фото.
Небезпечні розваги дівчат під Києвом (фото: Facebook/Алла Радионова)
Небезпечні розваги дівчат під Києвом (фото: Facebook/Алла Радионова)
Небезпечні розваги дівчат під Києвом (фото: Facebook/Алла Радионова)
Небезпечні розваги дівчат під Києвом (фото: Facebook/Алла Радионова)
Також Радіонова додала, що одна з "зацеперш" в стрибку підвернула ногу.
"Благо електричка йшла в іншу сторону, в Київ", - зазначила вона.
Юзери активно коментують неналежний вчинок дівчат.
"В голові ні бум-бум", - написав Віка Гладка.
"Небезпечні розваги..." - зазначила Наталія Одновалова.
"Пустоголові", - резюмувала Юлія Пашкіна.
Скріншот (Facebook/Алла Радіонова)
Раніше Styler писав про те, що підліток-"зацепер" зі Львова розлютив користувачів соціальних мереж своєю витівкою.
Відео: РБК-Україна