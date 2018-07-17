"Одна в прыжке подвернула ногу": "пустоголовые" зацеперы под Киевом разозлили сеть (фото)

"Зацеперы" под Киевом (фото: Facebook/Алла Радионова)

Опасные развлечения девушек в Ирпене чуть не закончились трагедией

В городе Ирпень Киевской области несколько девушек-подростков прицепились к электропоезду. Соответствующие снимки опубликовала пользовательница Алла Радионова на своей Facebook-странице.

В районе полудня 14 июля четыре девушки школьного возраста как минимум одну остановку ехали, прицепившись к последнему вагону электрички. В Ирпене они соскочили на платформу.

"Только что. Ирпень. Может, увидят родители. Поделитесь", - написала автор фото.

Опасные развлечения девушек под Киевом (фото: Facebook/Алла Радионова)

Опасные развлечения девушек под Киевом (фото: Facebook/Алла Радионова)

Опасные развлечения девушек под Киевом (фото: Facebook/Алла Радионова)

Опасные развлечения девушек под Киевом (фото: Facebook/Алла Радионова)

Также Радионова добавила, что одна из "зацеперш" в прыжке подвернула ногу.

"Благо электричка шла в другую сторону, в Киев", - отметила она.

Юзеры активно комментируют неподобающий поступок девушек.

"В голове ни бум-бум", - написал Вика Гладкая.

"Опасные развлечения..." - отметила Наталия Одновалова.

"Пустоголовые", - резюмировала Юлия Пашкина.

Скриншот (Facebook/Алла Радионова)

Ранее Styler писал о том, что подросток-"зацепер" из Львова разозлил пользователей социальных сетей своей выходкой.

Видео: РБК-Украина