"Одна в прыжке подвернула ногу": "пустоголовые" зацеперы под Киевом разозлили сеть (фото)

Опасные развлечения девушек в Ирпене чуть не закончились трагедией
В городе Ирпень Киевской области несколько девушек-подростков прицепились к электропоезду. Соответствующие снимки опубликовала пользовательница Алла Радионова на своей Facebook-странице.
В районе полудня 14 июля четыре девушки школьного возраста как минимум одну остановку ехали, прицепившись к последнему вагону электрички. В Ирпене они соскочили на платформу.
"Только что. Ирпень. Может, увидят родители. Поделитесь", - написала автор фото.
Опасные развлечения девушек под Киевом (фото: Facebook/Алла Радионова)
Опасные развлечения девушек под Киевом (фото: Facebook/Алла Радионова)
Опасные развлечения девушек под Киевом (фото: Facebook/Алла Радионова)
Опасные развлечения девушек под Киевом (фото: Facebook/Алла Радионова)
Также Радионова добавила, что одна из "зацеперш" в прыжке подвернула ногу.
"Благо электричка шла в другую сторону, в Киев", - отметила она.
Юзеры активно комментируют неподобающий поступок девушек.
"В голове ни бум-бум", - написал Вика Гладкая.
"Опасные развлечения..." - отметила Наталия Одновалова.
"Пустоголовые", - резюмировала Юлия Пашкина.
Скриншот (Facebook/Алла Радионова)
Ранее Styler писал о том, что подросток-"зацепер" из Львова разозлил пользователей социальных сетей своей выходкой.
Видео: РБК-Украина