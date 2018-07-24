Одна сходинка - 300 тис. грн: вартість реконструкції сходів на Пейзажній алеї у Києві шокувала мережа

Фото: facebook.com/dsk.kievcity.gov.ua

Блогер опублікував підтверджуючий документ

Кожна сходинка між Пейзажною алеєю та Андріївським узвозом коштує близько 300 тисяч гривень. Про це пише відомий блогер Клим Братковський на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Він повідомив, що запідозрив махінації, коли побачив якість нових сходів, що з'єднують Пейзажну алею і Андріївський узвіз. Раніше блогер відправив запит, щоб дізнатися, хто є підрядником і які тендери було проведено для цієї реконструкції. У відповіді, яку отримав Братковський, було зазначено, що загальна вартість реконструкції - 89 млн. гривень.

"Клим Сергійович одразу відчув щось недобре, коли побачив нові сходинки на Пейзажній алеї. Клим Сергійович побачив, що були тендери на 37, на 14 млн. грн., але він не міг навіть подумати, що сходинки виявляться золотими - тільки будівельні роботи - практично 82,5 млн. грн., а загальна вартість понад 89 млн. грн. Це якщо сходинок 300, то одна сходинка обійшлася в 300 тисяч", - написав Братковський і опублікував документ, який він отримав.

Скріншот фото (facebook.com/klimetin)

Крім того, в мережі з'явилися фотографії, на яких видно якість сходинок і будматеріалів.

Фото: facebook.com/klimetin

Користувачі в шоці від таких цифр і пишуть, що мабуть туалети потягнули більшу частину суми.

"Цікаво", "Офігєть просто", - пишуть користувачі.

Скріншот коментарів (facebook.com/klimetin)

Сам Клим Братковський у коментарях вказує, що підсвічування на алеї зробили саму дешеве, без захисту від води.

Скріншот коментарів (facebook.com/klimetin)

"300 тисяч сходинка! Як же у мене бомбить!", - написала Дарина Недозим, а Дмитро Потіха їй відповів, що гроші пішли не тільки на сходинки, але і на невеликий майданчик з лавками і здається, туалетом. Він визнає, що робота зроблена халтурно.

Скріншот коментарів (facebook.com/klimetin)

Дарина Недозим написала, що за ту вартість, за яку зробили сходи, можна побудувати 6 гуртожитків з благоустроєм і обробкою.

Скріншот коментарів (facebook.com/klimetin)

Крім того, Клим Братковський вказав, що фірма, яка програла тендер, зараз будує в Києві школу за 120 млн. гривень.

Скріншот коментарів (facebook.com/klimetin)

До речі, нещодавно ми писали, що у Києві після реконструкції відкрили сходинки на Пейзажну алею.

Відео: video.rbc.ua