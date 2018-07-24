Одна ступенька - 300 тыс. грн: стоимость реконструкции лестницы на Пейзажной аллее в Киеве шокировала сеть

Фото: facebook.com/dsk.kievcity.gov.ua

Блогер опубликовал подтверждающий документ

Каждая ступенька между Пейзажной аллеей и Андреевским спуском стоит около 300 тысяч гривен. Об этом пишет известный блогер Клим Братковский на своей странице в социальной сети Facebook.

Он сообщил, что заподозрил махинации, когда увидел качество новой лестницы, которая соединяет Пейзажную аллею и Андреевский спуск. Ранее блогер отправил запрос, чтобы узнать, кто является подрядчиком и какие тендеры было проведены для этой реконструкции. В ответе, который получил Братковский, было указано, что общая стоимость реконструкции - 89 млн. гривен.

"Клим Сергеевич сразу почувствовал что-то неладное, когда увидел новые ступеньки на Пейзажной аллее. Клим Сергеевич увидел, что были тендера на 37, на 14 млн. грн., но он не мог даже подумать, что ступеньки окажутся золотыми - только строительные работы - практически 82,5 млн. грн., а общая стоимость более 89 млн. грн. Это если ступенек 300, то одна ступенька обошлась в 300 тысяч", - написал Братковский и опубликовал документ, который он получил.

Скриншот фото (facebook.com/klimetin)

Пользователи в шоке от таких цифр и пишут, что видимо туалеты потянули большую часть суммы.

Кстати, мы недавно писали, что в Киеве после реконструкции открыли ступеньки на Пейзажную аллею.

Видео: video.rbc.ua