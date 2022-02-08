Всього одна дія в день, яка допоможе захиститися від хвороб

Правильний водний режим допоможе вам захиститися від хвороб. що особливо актуально взимку, в сезон вірусних захворювань і під час нової хвилі коронавірусу.

Про це розповіла лікар Наталія Зубарєва на своїй сторінці в Instagram.

Чому так важливо пити достатньо води

Є думка, що пити потрібно по спразі. Мовляв, не хочеться - не треба. Однак фахівець не згодна з цим. Нашому кишечнику, щоб просто функціонувати, потрібно 1,5 літра води в день.

Нагадаємо, 70% імунітету формується саме в кишечнику. Якщо він не працює нормально, організм стає дуже вразливий. Постійні ГРЗ і ГРВІ, хронічні нежиті, молочниці, сухі слизові, головні болі - цілком закономірний підсумок.

Є ще кров, лімфа, жовч, яким теж потрібно оновлюватися. Про який імунітет взагалі може йти мова, якщо організм весь сохне?

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Але бувають і любителі перегинів - вливають в себе по 5-6 літрів в день. Друзі, це теж невірно! По-перше, ви перевантажуєте нирки. По-друге, з сечею виводяться важливі електроліти - і плакав ваш водно-сольовий баланс.



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Водний баланс дуже важливий для здоров'я (фото: freepik.com)

Скільки ж води пити?

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Спочатку порахуйте ідеальну масу тіла:

Чоловіки: ІМТ = 50+2.3*(0.394*зріст-60)

Жінки: ІМТ = 45.5+2.3*(0.394*зріст-60)

Потім, користуючись для розрахунку формулою Devine, беремо 30 мл води на кг своєї ідеальної ваги.

Суп, компот, чай, морс, кава - не рахуються. Ми ж не готуємо їжу на чаї і не миємося супом? Ось і організму потрібна чиста вода для засвоєння їжі, очищення, крово- і лімфотворення і т. д.

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Пийте достатньо води кожен день, щоб забезпечити організму нормальне функціонування і він, у відповідь, зможе подбати про захист, коли бактерії, грибки і віруси почнуть атаку.