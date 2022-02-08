Всего одно действие в день, которое поможет защититься от болезней

Правильный водный режим поможет вам защититься от болезней. что особенно актуально зимой, в сезон вирусных заболеваний и во время новой волны коронавируса.

Об этом рассказала врач Наталья Зубарева на своей странице в Instagram.

Почему так важно пить достаточно воды

Есть мнение, что пить нужно по жажде. Мол, не хочется - не надо. Однако специалист не согласна с этим. Нашему кишечнику, чтобы просто функционировать, нужно 1,5 литра воды в день.

Напомним, 70% иммунитета формируется именно в кишечнике. Если он не работает нормально, организм становится очень уязвим. Постоянные ОРЗ и ОРВИ, хронические насморки, молочницы, сухие слизистые, головные боли - вполне закономерный итог.

Есть еще кровь, лимфа, желчь, которым тоже нужно обновляться. О каком иммунитете вообще может идти речь, если организм весь сохнет?

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Но бывают и любители перегибов - вливают в себя по 5-6 литров в день. Друзья, это тоже неверно! Во-первых, вы перегружаете почки. Во-вторых, с мочой выводятся важные электролиты - и плакал ваш водно-солевой баланс.



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Водный баланс очень важен для здоровья (фото: freepik.com)

Сколько же воды пить?

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Сначала посчитайте идеальную массу тела:

Мужчины: ИМТ=50+2.3*(0.394*рост-60)

Женщины: ИМТ=45.5+2.3*(0.394*рост-60)

Затем, пользуясь для расчета формулой Devine, берем 30 мл воды на кг своего идеального веса.

Суп, компот, чай, морс, кофе - не считаются. Мы же не готовим пищу на чае и не моемся супом? Вот и организму нужна чистая вода для усвоения пищи, очистки, крово- и лимфотворения и т.д.

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Пейте достаточно воды каждый день, чтобы обеспечить организму нормальное функционирование и он, в ответ, сможет позаботиться о защите, когда бактерии, грибки и вирусы начнут атаку.