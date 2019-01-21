Пограбування банкомату: ПриватБанк пообіцяв нагороду за допомогу в пошуках злочинця

Колаж РБК-Україна

Зловмисники скоїли злочин рано вранці

Співробітники Приватбанку пообіцяли нагороду тому, хто повідомить інформацію про злочинців, які підірвали банкомат у Черкаській області. Про це повідомляє видання "Вікка".

Інцидент з банкоматом стався вранці в понеділок, 21 січня, в селі Соколівка Жашківського району Черкаської області. Невідомі за допомогою повітряно-газової суміші підірвали банкомат Приватбанку, який знаходився в приміщенні сільської ради по вулиці Вишнева, 20.

Фото: vikka.ua

Від вибуху постраждав сам банкомат, а також будівля, в якому він знаходився. На даний момент загальний збиток ще підраховується.

Як повідомили в службі безпеки банку, поліція з'ясовує всі обставини інциденту і встановлює коло осіб, які можуть бути причетні до цього злочину.

Крім того, ПриватБанк оголосив про винагороду в сумі 50 000 гривень за будь-яку інформацію, яка допоможе встановити і затримати злочинців.

"Передати інформацію в банк можна за телефонами (056) 716 35 02, (067) 565 12 34, по електронній пошті dezhurka@pbank.com.ua , а також будь-яким іншим зручним способом. Анонімність гарантується", - сказано в повідомленні банку.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в Одесі стався вибух біля ресторану.

За попередніми даними, в результаті події одна людина отримала ушкодження у вигляді різаної рани передпліччя.

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