Ограбление банкомата: ПриватБанк пообещал награду за помощь в поисках преступника

Коллаж РБК-Украина

Злоумышленники совершили преступление рано утром

Сотрудники ПриватБанка пообещали награду тому, кто сообщит информацию о преступниках, которые подорвали банкомат в Черкасской области. Об этом сообщает издание "Викка".

Инцидент с банкоматом произошел утром в понедельник, 21 января, в селе Соколовка Жашковского района Черкасской области. Неизвестные с помощью воздушно-газовой смеси взорвали банкомат ПриватБанка, который находился в помещении сельского совета по улице Вишневая, 20.

Фото: vikka.ua

От взрыва пострадал сам банкомат, а также здание, в котором он находился. На данный момент общий ущерб еще подсчитывается.

Как сообщили в службе безопасности банка, полиция выясняет все обстоятельства инцидента и устанавливает круг лиц, которые могут быть причастны к этому преступлению.

Кроме того, ПриватБанк объявил о вознаграждении в сумме 50 000 гривен за любую информацию, которая поможет установить и задержать преступников.

"Передать информацию в банк можно по телефонам (056) 716 35 02, (067) 565 12 34, по электронной почте dezhurka@pbank.com.ua , а также любым другим удобным способом. Анонимность гарантируется", - сказано в сообщении банка.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Одессе произошел взрыв возле ресторана.

По предварительным данным, в результате происшествия один человек получил повреждения в виде резаной раны предплечья.

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