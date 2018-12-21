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Величезні суми: скільки українці готові заплатити за банкет в компанії Барських або Винника

STYLERЖиття    21.12.2018 - 15:24
Величезні суми: скільки українці готові заплатити за банкет в компанії Барських або Винника
Колаж РБК-Україна

Українці готові віддати чималі гроші за те, щоб зустріти Новий рік з зірками естради

Квитки на новорічні банкети з участю зірок української естради стартують від 7 тисяч гривень за одне місце. При цьому гонорари самих зірок озвучуються в доларах. Про це розповів експерт гастрольного бізнесу Юрій Гулевич в інтерв'ю для видання "Факти".

Він розповів, що в новорічну ніч заплановано кілька великих заходів на яких будуть працювати такі зірки як Олег Винник, Злата Огневич, Тіна Кароль, Макс Барських, Таяна, Наталя Могилевська, Діма Монатік, Хритина Соловій, The Hardkiss та інші.

За словами експерта, ціни на новорічні банкети в Києві стартують від 7 тисяч гривень і Гулевич вважає, що це цілком прийнятні ціни. А ось за збірний концерт у Трускавці бажаючим доведеться викласти 14 тисяч гривень.

"Наприклад, за бенкет і концерт в одному з розкішних готелів Трускавця з участю гуртів ВВ, The Hardkiss, London beat та Христини Соловій доведеться викласти 14 тисяч гривень — це досить лояльна ціна. Один з ведучих вечора — популярний Олександр Скічко. Якщо порівнювати, то в одному з модних столичних готелів на березі Дніпра, де в новорічну ніч гостей будуть розважати Макс Барських і Таяна, банкет обійдеться у 22 тисячі гривень з людини!" – розповів експерт і повідомив про те, хто з зірок буде виступати в Києві.

"На колишній вертолітному майданчику в центрі Києва, де зараз великий концертний зал, хедлайнер свята — Злата Огневич. Ціна за вечір там, відповідно, дешевше — 7 тисяч гривень. В одному з модних і найбільших столичних клубів у новорічну ніч гостей будуть розважати Катя Осадча, Юрій Горбунов, Олена Кравець, Євген Кошовий, "Жіночий квартал". Там же виступлять "Неангели", Наталя Могилевська, "Беz обмежень". По-моєму, це самий зоряний склад в цю новорічну ніч і до того ж самий економний. Ціна стартує від 7 тисяч гривень", - зазначив Гулевич.

Крім того, він розповів, що є зірки, які відмовляються виступати на новорічних банкетах і віддають перевагу в ці дні залишатися з родиною.

"Святослав Вакарчук. Правда, один раз він таки виступив — в Києві, на Майдані. Але тоді це було міський захід. Вакарчук — дорогий артист. Його гонорар — не менше 100 тисяч доларів. В цьому році в новорічну ніч не працює і Володимир Зеленський. Відмовилася від виступів також Ольга Полякова. Вона вже заявила, що зустріне Новий рік з сім'єю на відпочинку", - повідомив експерт.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що найдорожчою зіркою в Україні стала Софія Ротару.

А також ми повідомляли про те, які гонорари хочуть українські зірки за виступ у новорічну ніч.

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