Огромные суммы: сколько украинцы готовы заплатить за банкет в компании Барских или Винника

Коллаж РБК-Украина

Украинцы готовы отдать немалые деньги за то, чтобы встретить Новый год со звездами эстрады

Билеты на новогодние банкеты с участием звезд украинской эстрады стартуют от 7 тысяч гривен за одно место. При этом гонорары самих звезд озвучиваются в долларах. Об этом рассказал эксперт гастрольного бизнеса Юрий Гулевич в интервью для издания "Факты".

Он рассказал, что в новогоднюю ночь запланировано несколько крупных мероприятий на которых будут работать такие звезды как Олег Винник, Злата Огневич, Тина Кароль, Макс Барских, Таяна, Наталья Могилевская, Дима Монатик, Хритина Соловий, The Hardkiss и другие.

По словам эксперта, цены на новогодние банкеты в Киеве стартуют от 7 тысяч гривен и Гулевич считает, что это вполне приемлемые цены. А вот за сборный концерт в Трускавце желающим придется выложить 14 тысяч гривен.

"Например, за банкет и концерт в одном из роскошных отелей Трускавца с участием групп ВВ, The Hardkiss, London beat и Христины Соловий придется выложить 14 тысяч гривен — это достаточно лояльная цена. Один из ведущих вечера — популярный Александр Скичко. Если сравнивать, то в одной из модных столичных гостиниц на берегу Днепра, где в новогоднюю ночь гостей будут развлекать Макс Барских и Таяна, банкет обойдется в 22 тысячи гривен с человека!" – рассказал эксперт и сообщил о том, кто из звезд будет выступать в Киеве.

"На бывшей вертолетной площадке в центре Киева, где сейчас большой концертный зал, хедлайнер праздника — Злата Огневич. Цена за вечер там, соответственно, подешевле — 7 тысяч гривен. В одном из модных и самых больших столичных клубов в новогоднюю ночь гостей будут развлекать Катя Осадчая, Юрий Горбунов, Елена Кравец, Евгений Кошевой, "Женский квартал". Там же выступят "НеАнгелы", Наталья Могилевская, "Беz обмежень". По-моему, это самый звездный состав в эту новогоднюю ночь и к тому же самый экономный. Цена стартует от 7 тысяч гривен", - отметил Гулевич.

Кроме того, он рассказал, что есть звезды, которые отказываются выступать на новогодних банкетах и предпочитают в эти дни оставаться с семьей.

"Святослав Вакарчук. Правда, один раз он таки выступил — в Киеве, на Майдане. Но тогда это было городское мероприятие. Вакарчук — дорогой артист. Его гонорар — не меньше 100 тысяч долларов. В этом году в новогоднюю ночь не работает и Владимир Зеленский. Отказалась от выступлений также Ольга Полякова. Она уже заявила, что встретит Новый год с семьей на отдыхе", - сообщил эксперт.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что самой дорогой звездой в Украине стала София Ротару.

А также мы сообщали о том, какие гонорары хотят украинские звезды за выступление в новогоднюю ночь.