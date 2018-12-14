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Охолодили тіло, зупинили серце: революційний метод кардіохірурга врятував дівчинку

STYLERЖиття    14.12.2018 - 08:39

Відео: (YouTube/ТСН)

У київському Національному інституті серцево-судинної хірургії український кардіохірург Костянтин Руденко врятував 8-місячну дівчинку від смерті, скориставшись методом Ферацці. Про це пише інформаційний портал ТСН.

У Насті була виявлена гіпертрофічна кардіоміопатія від народження - велике серце, яке неправильно перекачує кров. Сім'ї дівчинки рекомендували готуватися до гіршого і батьки щодня переживали, що їх дитина може померти в будь-який момент, тому почали шукати лікаря.

За довгий час пошуку батькам вдалося знайти в Україні кардіохірурга, який вміє проводити подібні операції. Костянтин Руденко навчався в Італії і привіз звідти в Україну революційну технологію – метод Феррацці.

Операція виявилася не з легких - тривала близько 8 годин. Тіло пацієнта під час операції охолоджують до 31 градуса, серце зупиняють. Поки працюють хірурги, кровообіг штучно підтримують апарати.

Охолодили тіло, зупинили серце: революційний метод кардіохірурга врятував дівчинкуСкріншот відео: (YouTube/ТСН)

Феррацці запропонував буквально перекроювати серця і вже зробив понад 300 таких операцій. Його україській учень має за плечима вже 160. За приблизними підрахунками, така допомога може знадобитися 70 тисячам українців, які мають подібний порок серця. І Настя стала однією з тих, кому діяльність хірурга врятувала життя.

"Протягом 20 років у мене були учні з п'ятдесяти країн світу, від Африки до України. Я вчу всіх, незалежно від політики чи якихось інших факторів. Це моя філософія – ділитися своїми знаннями для порятунку дорослих і дітей", - говорить італієць.

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