Охладили тело, остановили сердце: революционный метод кардиохирурга спас девочку

Видео: (YouTube/ТСН)

В киевском Национальном институте сердечно-сосудистой хирургии украинский кардиохирург Константин Руденко спас 8-месячную девочку от гибели, воспользовавшись методом Ферацци. Об этом пишет информационный портал ТСН.

У Насти была обнаружена гипертрофическая кардиомиопатия от рождения - большое сердце, которое неправильно перекачивает кровь. Семье девочки рекомендовали готовиться к худшему и родители каждый день переживали, что их ребенок может умереть в любой момент, поэтому принялись искать врача.

За долгое время поиска родителям удалось найти в Украине кардиохирурга, который умеет проводить подобные операции. Константин Руденко учился в Италии, и привез оттуда в Украину революционную технологию – метод Феррацци.

Операция оказалась не из легких - длилась около 8 часов. Тело пациента во время операции охлаждают до 31 градуса, сердце останавливают. Пока работают хирурги, кровообращение искусственно поддерживают аппараты.

Скриншот видео: (YouTube/ТСН)

Феррацци предложил буквально перекраивать сердца и уже сделал более 300 таких операций. Его украиский ученик имеет за плечами уже 160. По приблизительным подсчетам, такая помощь может понадобиться 70 тысячам украинцев, которые имеют подобный порок сердца. И Настя стала одной из тех, кому деятельность хирурга спасла жизнь.

"На протяжении 20 лет у меня были ученики из пятидесяти стран мира - от Африки до Украины. Я учу всех, независимо от политики или каких-то других факторов. Это моя философия – делиться своими знаниями для спасения взрослых и детей", - говорит итальянец.

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