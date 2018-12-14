ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Охладили тело, остановили сердце: революционный метод кардиохирурга спас девочку

STYLERЖизнь    14.12.2018 - 08:39

Видео: (YouTube/ТСН)

В киевском Национальном институте сердечно-сосудистой хирургии украинский кардиохирург Константин Руденко спас 8-месячную девочку от гибели, воспользовавшись методом Ферацци. Об этом пишет информационный портал ТСН.

У Насти была обнаружена гипертрофическая кардиомиопатия от рождения - большое сердце, которое неправильно перекачивает кровь. Семье девочки рекомендовали готовиться к худшему и родители каждый день переживали, что их ребенок может умереть в любой момент, поэтому принялись искать врача.

За долгое время поиска родителям удалось найти в Украине кардиохирурга, который умеет проводить подобные операции. Константин Руденко учился в Италии, и привез оттуда в Украину революционную технологию – метод Феррацци. 

Операция оказалась не из легких - длилась около 8 часов. Тело пациента во время операции охлаждают до 31 градуса, сердце останавливают. Пока работают хирурги, кровообращение искусственно поддерживают аппараты.

Охладили тело, остановили сердце: революционный метод кардиохирурга спас девочкуСкриншот видео: (YouTube/ТСН)

Феррацци предложил буквально перекраивать сердца и уже сделал более 300 таких операций. Его украиский ученик имеет за плечами уже 160. По приблизительным подсчетам, такая помощь может понадобиться 70 тысячам украинцев, которые имеют подобный порок сердца. И Настя стала одной из тех, кому деятельность хирурга спасла жизнь.

"На протяжении 20 лет у меня были ученики из пятидесяти стран мира - от Африки до Украины. Я учу всех, независимо от политики или каких-то других факторов. Это моя философия – делиться своими знаниями для спасения взрослых и детей", - говорит итальянец.

Напомним, что в Минздраве назвали статистику заболеваемости ВИЧ.

Мы писали, что из-за реформы Минздрава пациенты без денег будут попадать к врачам последними.

Мы сообщали, что в Одессе от кори умер ребенок. Мать Димы Людмила Ластовская обвиняет врачей в том, что именно они поместили ее сына в палату с больным пациентом.

 

 

Станут ли услуги врачей платными: в МОЗ ответили на вопросы украинцев Диагностировали бронхит: врачебная халатность едва не убила ребенка
Новости Украины врачи
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь