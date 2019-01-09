Охорона і сигналізація: в ПЦУ розповіли, як будуть охороняти томос

Колаж РБК-Україна

Для охорони документу не будуть виділяти додаткову державну охорону

Томос про автокефалію Православної церкви України, який 9 січня підписали всі члени Синоду Вселенського патріархату, перебуватиме в надійних руках і не потребує додаткової охорони. Про це повідомив УНН з посиланням на прес-центр ПЦУ.

Представник ПЦУ сказав, що в заповіднику Софії Київської, де перебуватиме оригінал тексту томосу, є своя охорона та сигналізація, тому томос у надійних руках.

Також в ПЦУ уточнили, що для охорони томосу не буде виділена спеціальна додаткова державна охорона.

Копія томосу грецькою мовою буде зберігатись в трапезному храмі Софії Київської.

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