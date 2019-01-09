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Охрана и сигнализация: в ПЦУ рассказали, как будут охранять томос

STYLERЖизнь    09.01.2019 - 18:19
Охрана и сигнализация: в ПЦУ рассказали, как будут охранять томос
Коллаж РБК-Украина

Для охраны документа не будут выделять дополнительную государственную охрану

Томос об автокефалии Православной церкви Украины, который 9 января подписали все члены Синода Вселенского патриархата, будет находиться в надежных руках и не нуждается в дополнительной охране. Об этом сообщил УНН со ссылкой на пресс-центр ПЦУ.

Представитель ПЦУ сказал, что в заповеднике Софии Киевской, где будет находиться оригинал текста томоса, есть своя охрана и сигнализация, поэтому томос в надежных руках.

Также в ПЦУ уточнили, что для охраны томоса не будет выделена специальная дополнительная государственная охрана.

Копия томоса на греческом языке будет храниться в трапезном храме Софии Киевской.

Напомним, ранее мы писали о неизвестных фактах из биографии предстоятеля ПЦУ Епифания.

Также мы публиковали новость о том, что в одном из храмов РПЦ открыли зал единоборств и тренажерный зал. В сети шутят, что теперь в РПЦ будут "учить бить морды".

Ранее мы публиковали новость о том, что интронизация предстоятеля Православной церкви Украины Епифания может состояться в начале февраля.

Видео РБК-Украина

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