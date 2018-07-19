Охоронець, який побив журналіста зі словами "х*хли ох**ли", був покараний невідомими і вибачився (відео)

В ЗМІ з'явилася інформація, що охоронцю Островському зламали ребра і ногу
У Кривому Розі невідомі побили та змусили вибачитися скандального охоронця Юрія Островського, який напав на журналіста та назвав його "хохлом". Відео опублікували на сторінці спільноти "Команда Костянтина Усова" в Facebook.
"Ти дивись, бл*, як ви сука, х*хли ох**ли", - сказав він.
"А ти росіянин?" – запитав журналіст.
"Да, я "русский", бл*", - заявив напередодні Островський, після чого вдарив співробітника ЗМІ.
В спільноті повідомили, що Островський хотів втекти в окупований Крим, але його встигли спіймати і заставили вибачитися.
"Дивіться, громадянин Островський, який вчора прославив Кривий Ріг тезисами про "хохлів", сьогодні вже заговорив державною мовою. Земляки надіслали нам прецікаве відео", - відзначили в пабліку.
Повідомляється, що невідомі активісти відшукали Юрія Островського, який зранку обміняв велику суму гривень у російські рублі, сів в автомобіль, вирушив до адмінкордону з окупованим Кримом.
"Але там сценарій почав розвиватися у неочікуваному напрямку. Спочатку Юрій вибачився на камеру перед всіма українцями за свою ганебну поведінку. Потім він досить різко передумав їхати до Криму і вирішив повернутися до Кривого Рогу, аби сумлінно співпрацювати зі слідством та нести відповідальність за сказане і зроблене", - підсумували в спільноті.
Скріншот поста (facebook.com/KomandaUsova)
Побитий Островський українською мовою вибачився за свій вчинок. На кадрах видно, що з рота охоронця від ударів тече кров.
Сайт 0564 повідомив, що у Островського зламані ребра і нога.
Користувачі соцмереж бурхливо відреагували на цю інформацію.
Скріншот коментарів (facebook.com/KomandaUsova)
Раніше повідомлялося, що Юрій Островський, який напав на журналіста, був звільнений.
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