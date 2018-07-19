Охоронець, який побив журналіста зі словами "х*хли ох**ли", був покараний невідомими і вибачився (відео)

Скріншот з відео: Юрій Островський

В ЗМІ з'явилася інформація, що охоронцю Островському зламали ребра і ногу

У Кривому Розі невідомі побили та змусили вибачитися скандального охоронця Юрія Островського, який напав на журналіста та назвав його "хохлом". Відео опублікували на сторінці спільноти "Команда Костянтина Усова" в Facebook.

"Ти дивись, бл*, як ви сука, х*хли ох**ли", - сказав він.

"А ти росіянин?" – запитав журналіст.

"Да, я "русский", бл*", - заявив напередодні Островський, після чого вдарив співробітника ЗМІ.

В спільноті повідомили, що Островський хотів втекти в окупований Крим, але його встигли спіймати і заставили вибачитися.

"Дивіться, громадянин Островський, який вчора прославив Кривий Ріг тезисами про "хохлів", сьогодні вже заговорив державною мовою. Земляки надіслали нам прецікаве відео", - відзначили в пабліку.

Повідомляється, що невідомі активісти відшукали Юрія Островського, який зранку обміняв велику суму гривень у російські рублі, сів в автомобіль, вирушив до адмінкордону з окупованим Кримом.

"Але там сценарій почав розвиватися у неочікуваному напрямку. Спочатку Юрій вибачився на камеру перед всіма українцями за свою ганебну поведінку. Потім він досить різко передумав їхати до Криму і вирішив повернутися до Кривого Рогу, аби сумлінно співпрацювати зі слідством та нести відповідальність за сказане і зроблене", - підсумували в спільноті.

Скріншот поста (facebook.com/KomandaUsova)

Побитий Островський українською мовою вибачився за свій вчинок. На кадрах видно, що з рота охоронця від ударів тече кров.

Сайт 0564 повідомив, що у Островського зламані ребра і нога.

Користувачі соцмереж бурхливо відреагували на цю інформацію.

Скріншот коментарів (facebook.com/KomandaUsova)

Раніше повідомлялося, що Юрій Островський, який напав на журналіста, був звільнений.

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